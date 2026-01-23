"Потепління буде". Синоптикиня прогнозує різку зміну погоди в Україні

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, уже з 26 січня в Україну повертяється типова європейська зима: волога, вітряна та тепла. За словами експертки, сильні морози врешті відступлять.

Погода в Україні знову зміниться — до чого готуватися

За словами Наталки Діденко, головна боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході відбуватиметься саме над Україною.

Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха — марна. Потепління буде! Наталка Діденко Українська синоптикиня

Вона також попередила, що варто готуватися до посилення хмарності, опадів та вітру.

Окрім того, наголошується, що 23-го січня сніг та мокрий сніг накриють захід, північ та центрі. На сході, північному сході — без опадів.

Діденко звертає увагу на те, що температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні, — пояснила синоптикиня.