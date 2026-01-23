"Потепління буде". Синоптикиня прогнозує різку зміну погоди в Україні

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, уже з 26 січня в Україну повертяється типова європейська зима: волога, вітряна та тепла. За словами експертки, сильні морози врешті відступлять.
Головні тези:
- 24-25 січня в Україні періодично сніг та мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем.
- 26-го січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги.
Погода в Україні знову зміниться — до чого готуватися
За словами Наталки Діденко, головна боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході відбуватиметься саме над Україною.
Вона також попередила, що варто готуватися до посилення хмарності, опадів та вітру.
Окрім того, наголошується, що 23-го січня сніг та мокрий сніг накриють захід, північ та центрі. На сході, північному сході — без опадів.
Діденко звертає увагу на те, що температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів.
