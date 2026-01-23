"Потепління буде". Синоптикиня прогнозує різку зміну погоди в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

"Потепління буде". Синоптикиня прогнозує різку зміну погоди в Україні

Погода в Україні знову зміниться - до чого готуватися
Джерело:  Наталка Діденко

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, уже з 26 січня в Україну повертяється типова європейська зима: волога, вітряна та тепла. За словами експертки, сильні морози врешті відступлять.

Головні тези:

  • 24-25 січня в Україні періодично сніг та мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем.
  • 26-го січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги.

Погода в Україні знову зміниться — до чого готуватися

За словами Наталки Діденко, головна боротьба між старим антициклоном і молодою жвавою циклонічною системою на південному заході відбуватиметься саме над Україною.

Ще пару днів антициклон буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом, проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха — марна. Потепління буде!

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

Вона також попередила, що варто готуватися до посилення хмарності, опадів та вітру.

Окрім того, наголошується, що 23-го січня сніг та мокрий сніг накриють захід, північ та центрі. На сході, північному сході — без опадів.

Діденко звертає увагу на те, що температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні, — пояснила синоптикиня.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідники визначили найгіршу кліматичну катастрофу в історії людства
Кліматична аномалія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Врожай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?