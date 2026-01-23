"Потепление будет". Синоптик прогнозирует резкое изменение погоды в Украине

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, уже с 26 января в Украину возвращается типичная европейская зима: влажная, ветреная и теплая. По словам эксперта, сильные морозы наконец отступят.
Главные тезисы
- 24-25 января в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем.
- 26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели.
Погода в Украине снова изменится — к чему готовиться
По словам Наталки Диденко, главная борьба между старым антициклоном и молодой резвой циклонической системой на юго-западе будет происходить именно над Украиной.
Она также предупредила, что следует готовиться к усилению облачности, осадков и ветра.
Кроме того, указано, что 23 января снег и мокрый снег накроют запад, север и центр. На востоке, северо-востоке — без осадков.
Диденко обращает внимание на то, что температура воздуха ночью -6-12, на севере до -14, в течение дня -2-7 градусов, в южной части -1+2, в Крыму до +5 градусов.
