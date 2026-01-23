"Потепление будет". Синоптик прогнозирует резкое изменение погоды в Украине
Украина
"Потепление будет". Синоптик прогнозирует резкое изменение погоды в Украине

Погода в Украине снова изменится – к чему готовиться
Источник:  Наталка Диденко

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, уже с 26 января в Украину возвращается типичная европейская зима: влажная, ветреная и теплая. По словам эксперта, сильные морозы наконец отступят.

  • 24-25 января в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем.
  • 26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели.

Погода в Украине снова изменится — к чему готовиться

По словам Наталки Диденко, главная борьба между старым антициклоном и молодой резвой циклонической системой на юго-западе будет происходить именно над Украиной.

Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, провозглашать пылкие речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно понятно, что эта надменность — бесполезна. Потепление будет!

Она также предупредила, что следует готовиться к усилению облачности, осадков и ветра.

Кроме того, указано, что 23 января снег и мокрый снег накроют запад, север и центр. На востоке, северо-востоке — без осадков.

Диденко обращает внимание на то, что температура воздуха ночью -6-12, на севере до -14, в течение дня -2-7 градусов, в южной части -1+2, в Крыму до +5 градусов.

В Киеве 23 января будет облачно, есть вероятность небольшого снега, порывистый некомфортный юго-восточный ветер. Пару дней побудет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные, — пояснила синоптик.

