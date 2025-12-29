Потяг зійшов із рейок у Мексиці — загинули 13 людей, майже 100 постраждали

У Мексиці поїзд Interoceanic, який перевозив 250 осіб, зійшов з рейок у південному штаті Оахака. Щонайменше 13 людей загинули, до сотні постраждали в результаті трагедії.

Катастрофа на залізниці у Мексиці: що відомо

У потязі, який зійшов з рейок поблизу міста Нізанда, перебували дев'ять членів екіпажу та 241 пасажир.

Повідомляється, що з тих, хто був у поїзді, 139 уціліли, тоді як 98 отримали поранення - 36 з них надається медична допомога.

Президент країни Клаудія Шейнбаум заявила, що п'ятеро поранених перебувають у критичному стані, додавши, що високопосадовців було направлено на місце події, щоб допомогти родинам загиблих.

Губернатор Оахаки Саломон Хара Крус висловив співчуття родинам загиблих в аварії та заявив, що влада штату координує свої дії з федеральними агентствами, щоб допомогти постраждалим. Поширити

Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала розслідування інциденту, повідомила генеральний прокурор Ернестіна Годой Рамос у дописі в соціальних мережах.

Міжокеанський поїзд, відкритий у 2023 році за часів колишнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, є частиною ширшого проекту Міжокеанського коридору.