Поезд сошел с рельсов в Мексике — погибли 13 человек, почти 100 пострадали

В Мексике поезд Interoceanic, перевозивший 250 человек, сошел с рельсов в южном штате Оахака. По меньшей мере, 13 человек погибли, до сотни пострадали в результате трагедии.

Катастрофа на железной дороге в Мексике: что известно

В поезде, сошедшем с рельсов вблизи города Низанда, находились девять членов экипажа и 241 пассажир.

Сообщается, что из находившихся в поезде 139 уцелели, тогда как 98 получили ранения — 36 из них оказывается медицинская помощь.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии, добавив, что чиновники были направлены на место происшествия, чтобы помочь семьям погибших.

Губернатор Оахаки Саломон Хара Крус выразил соболезнования семьям погибших в аварии и заявил, что власти штата координируют свои действия с федеральными агентствами, чтобы помочь пострадавшим. Поделиться

Генеральная прокуратура Мексики уже приступила к расследованию инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос в сообщении в социальных сетях.

Межокеанский поезд, открытый в 2023 году при бывшем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, является частью более широкого проекта Межокеанского коридора.