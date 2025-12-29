Поезд сошел с рельсов в Мексике — погибли 13 человек, почти 100 пострадали

В Мексике поезд Interoceanic, перевозивший 250 человек, сошел с рельсов в южном штате Оахака. По меньшей мере, 13 человек погибли, до сотни пострадали в результате трагедии.
Главные тезисы
- Поезд Interoceanic сошел с рельсов в Мексике, приведя к гибели 13 человек и ранениям почти 100 пассажиров.
- Президент Мексики и губернатор штата выразили соболезнования семьям пострадавших и координируют помощь с федеральными агентствами.
Катастрофа на железной дороге в Мексике: что известно
В поезде, сошедшем с рельсов вблизи города Низанда, находились девять членов экипажа и 241 пассажир.
Сообщается, что из находившихся в поезде 139 уцелели, тогда как 98 получили ранения — 36 из них оказывается медицинская помощь.
Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии, добавив, что чиновники были направлены на место происшествия, чтобы помочь семьям погибших.
Генеральная прокуратура Мексики уже приступила к расследованию инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос в сообщении в социальных сетях.
Межокеанский поезд, открытый в 2023 году при бывшем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, является частью более широкого проекта Межокеанского коридора.
Инициатива была разработана для модернизации железнодорожного сообщения через перешеек Теуантепек, соединяющий тихоокеанский порт Салина-Крус в Мексике с Коацакоалькосом на побережье Мексиканского залива.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-