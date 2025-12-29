Поезд сошел с рельсов в Мексике — погибли 13 человек, почти 100 пострадали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Поезд сошел с рельсов в Мексике — погибли 13 человек, почти 100 пострадали

поезд
Читати українською
Источник:  Reuters

В Мексике поезд Interoceanic, перевозивший 250 человек, сошел с рельсов в южном штате Оахака. По меньшей мере, 13 человек погибли, до сотни пострадали в результате трагедии.

Главные тезисы

  • Поезд Interoceanic сошел с рельсов в Мексике, приведя к гибели 13 человек и ранениям почти 100 пассажиров.
  • Президент Мексики и губернатор штата выразили соболезнования семьям пострадавших и координируют помощь с федеральными агентствами.

Катастрофа на железной дороге в Мексике: что известно

В поезде, сошедшем с рельсов вблизи города Низанда, находились девять членов экипажа и 241 пассажир.

Сообщается, что из находившихся в поезде 139 уцелели, тогда как 98 получили ранения — 36 из них оказывается медицинская помощь.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии, добавив, что чиновники были направлены на место происшествия, чтобы помочь семьям погибших.

Губернатор Оахаки Саломон Хара Крус выразил соболезнования семьям погибших в аварии и заявил, что власти штата координируют свои действия с федеральными агентствами, чтобы помочь пострадавшим.

Генеральная прокуратура Мексики уже приступила к расследованию инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос в сообщении в социальных сетях.

Межокеанский поезд, открытый в 2023 году при бывшем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, является частью более широкого проекта Межокеанского коридора.

Инициатива была разработана для модернизации железнодорожного сообщения через перешеек Теуантепек, соединяющий тихоокеанский порт Салина-Крус в Мексике с Коацакоалькосом на побережье Мексиканского залива.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Китае провели испытания скорейшего пассажирского поезда в мире
Китайский поезд CR450
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Авария на железной дороге в Словакии — около 100 пассажиров скоростных поездов получили травмы
Словакия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Испания планирует запустить самые быстрые поезда в Европе
поезд

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?