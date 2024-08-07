Потоплення російської субмарини "Ростов-на-Дону". Як це вплине на хід війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Потоплення російської субмарини "Ростов-на-Дону". Як це вплине на хід війни

Міноборони Британії
човен Ростов-на-Дону

Міноборони Великої Британії детально проаналізувало можливі наслідки українського удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", у результаті якого субмарину вдалося успішно потопити.

Головні тези:

  • Удар українських сил по субмарині може змусити РФ переглянути плани щодо морської дислокації в Криму.
  • Хоча це піднесло моральний дух України, вплив на здатність Росії завдавати ударів з Чорного моря не є значним.
  •  Для влади РФ економічно вигідніше побудувати новий підводний човен, аніж намагатися врятувати "Ростов-на-Дону".

"Ростов-на-Дону" пішов на дно. Що це означає для флоту РФ

Що цікаво, британські розвідники назвали удар українських сил по російській субмарині "останньою главою в історії підводного човна".

Попри це, що атака відбулася в поєднанні з серією ударів безпілотників, цілком можливо, що для знищення ворожої цілі були використані американські далекобійні ракети ATACMS.

Також розвідка Великої Британії припускає, що російський підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки на Крим у вересні 2023 року.

Окрім того, експерти наголошують, що для влади РФ економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, аніж намагатися врятувати "Ростов-на-Дону".

Чи може вплинути це на хід війни

Хоча це і є значним підйомом морального духу для українських сил, це навряд чи матиме значний вплив на здатність РФ завдавати далекобійних ударів по Україні з Чорного моря, — зазначає Міноборони Британії.

Однак іноземні розвідники також наголошують, що цей удар підкреслює зростання ризиків для російських сил в Криму.

Окрім того, цілком можливо, що це змусить країну-агресорку РФ переглянути будь-які плани щодо передислокації будь-яких значних морських сил на півострів.

Як уже згадувалося раніше, 3 серпня українські сили завдали ударів в окупованому Криму — влучили у підводний човен та у зенітно-ракетний комплекс С-400.

"Ростов-на-Дону" був носієм ракет «Калібр» і нещодавно вийшов з аварійного ремонту.

Вартість цієї субмарини оцінюють у 300 мільйонів доларів.

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