Уничтожение российской субмарины "Ростов-на-Дону". Как это повлияет на ход войны

Минобороны Великобритании детально проанализировало возможные последствия украинского удара по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате которой субмарину удалось успешно потопить.
Главные тезисы
- Удар украинских сил по субмарине может заставить РФ пересмотреть планы морской дислокации в Крыму.
- Хотя это подняло моральный дух Украины, влияние на способность России наносить удары с Черного моря незначительно.
- Для властей РФ экономически выгоднее построить новую подлодку, чем пытаться спасти "Ростов-на-Дону".
"Ростов-на-Дону" пошел ко дну. Что это значит для флота РФ
Что интересно, британские разведчики назвали удар украинских сил по российской субмарине "последней главой в истории подводной лодки".
Несмотря на то, что атака произошла в сочетании с серией ударов беспилотников, вполне возможно, что для уничтожения целей врага были использованы американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Также разведка Великобритании предполагает, что российская подлодка, вероятнее всего, не была полностью отремонтирована после предварительной атаки на Крым в сентябре 2023 года.
Кроме того, эксперты отмечают, что для властей РФ экономически выгоднее будет построить новую подлодку, чем пытаться спасти "Ростов-на-Дону".
Может ли это повлиять на ход войны
Однако иностранные разведчики также отмечают, что этот удар подчеркивает рост рисков для российских сил в Крыму.
Кроме того, вполне возможно, что это заставит страну-агрессорку РФ пересмотреть любые планы передислокации каких-либо значительных морских сил на полуостров.
Как уже упоминалось ранее, 3 августа украинские силы нанесли удары по оккупированном Крыму — попали в подлодку и в зенитно-ракетный комплекс С-400.
"Ростов-на-Дону" был носителем ракет "Калибр" и недавно вышел из аварийного ремонта.
Стоимость этой субмарины оценивается в 300 миллионов долларов.
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