Уничтожение российской субмарины "Ростов-на-Дону". Как это повлияет на ход войны

Минобороны Великобритании детально проанализировало возможные последствия украинского удара по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате которой субмарину удалось успешно потопить.

"Ростов-на-Дону" пошел ко дну. Что это значит для флота РФ

Что интересно, британские разведчики назвали удар украинских сил по российской субмарине "последней главой в истории подводной лодки".

Несмотря на то, что атака произошла в сочетании с серией ударов беспилотников, вполне возможно, что для уничтожения целей врага были использованы американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Также разведка Великобритании предполагает, что российская подлодка, вероятнее всего, не была полностью отремонтирована после предварительной атаки на Крым в сентябре 2023 года.

Кроме того, эксперты отмечают, что для властей РФ экономически выгоднее будет построить новую подлодку, чем пытаться спасти "Ростов-на-Дону".

Может ли это повлиять на ход войны

Хотя это и был значительный подъем морального духа для украинских сил, это вряд ли окажет значительное влияние на способность РФ наносить дальнобойные удары по Украине с Черного моря, — отмечает Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uO4oCAU7nP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2024

Однако иностранные разведчики также отмечают, что этот удар подчеркивает рост рисков для российских сил в Крыму.

Кроме того, вполне возможно, что это заставит страну-агрессорку РФ пересмотреть любые планы передислокации каких-либо значительных морских сил на полуостров.

Как уже упоминалось ранее, 3 августа украинские силы нанесли удары по оккупированном Крыму — попали в подлодку и в зенитно-ракетный комплекс С-400.

"Ростов-на-Дону" был носителем ракет "Калибр" и недавно вышел из аварийного ремонта.