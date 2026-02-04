Потужна магнітна буря накриє Землю — що сталося
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Потужна магнітна буря накриє Землю — що сталося

магнітна буря
Джерело:  Space.com

Сонце за останню добу викинуло серію потужних спалахів. Не менше 18 з них були класу M і три - класу X, включаючи спалах X8.3, найсильніший у 2026 році. Тепер на Землі очікується магнітна буря.

Головні тези:

  • Сонце викинуло серію потужних спалахів, включаючи найсильніший X8.3 у 2026 році.
  • Прогнозується магнітна буря на Землі з можливістю полярних сяйв та збоїв в роботі технологій.

Землю очікує магнітна буря: коли саме

Цей спалах викликав викид екстремального ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання, що призвело до іонізації верхніх шарів атмосфери Землі і сильних радіоперешкод в південній частині Тихого океану.

Джерелом активності стала швидко зросла і нестабільна область на Сонці, яку фахівці називають "фабрикою спалахів".

Вчені також стежать за можливими корональними викидами маси. Попередньо відомо, що основна частина сонячної речовини пройде повз Землю, проте не виключений дотичний удар, який може посилити геомагнітну активність і підвищити ймовірність полярних сяйв на високих широтах. Вчені попереджають, що найближчими днями можливі нові спалахи.

За прогнозом Британської геологічної служби, магнітна буря рівня G2 (середня) очікується вже завтра, 5 лютого.

Магнітна буря триватиме щонайменше два дні, 5 і 6 лютого

Магнітна буря рівня G2 відноситься до помірних геомагнітних збурень. Вона може викликати незначні збої в роботі супутників, радіозв'язку і навігаційних систем, а також коливання напруги в енергомережах. У високих широтах під час бур G2 можливі полярні сяйва. У метеочутливих людей іноді відзначаються головні болі, втома і порушення сну.

