Мощная магнитная буря накроет Землю — что произошло

Солнце за последние сутки выбросило серию мощных вспышек. Не менее 18 из них были класса M и три - класса X, включая вспышку X8.3, сильнейшую в 2026 году. Теперь на Земле ожидается магнитная буря.

Землю ожидает магнитная буря: когда именно

Эта вспышка вызвала выброс экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что привело к ионизации верхних слоев атмосферы Земли и сильным радиопомехам в южной части Тихого океана.

Источником активности стала быстро возросшая и нестабильная область на Солнце, которую специалисты называют "фабрикой вспышек".

Ученые также следят за возможными корональными выбросами массы. Предварительно известно, что основная часть солнечного вещества пройдет мимо Земли, однако не исключен соприкасающийся удар, который может усилить геомагнитную активность и повысить вероятность полярных сияний на высоких широтах. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые вспышки.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря уровня G2 (средняя) ожидается уже завтра, 5 февраля.

Магнитная буря продлится не менее двух дней, 5 и 6 февраля