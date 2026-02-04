Мощная магнитная буря накроет Землю — что произошло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Мощная магнитная буря накроет Землю — что произошло

буря
Читати українською
Источник:  Space.com

Солнце за последние сутки выбросило серию мощных вспышек. Не менее 18 из них были класса M и три - класса X, включая вспышку X8.3, сильнейшую в 2026 году. Теперь на Земле ожидается магнитная буря.

Главные тезисы

  • Солнце выбросило серию мощных вспышек, включая сильнейший X8.3 в 2026 году, вызвав магнитную бурю на Земле.
  • Магнитная буря может привести к полярным сияниям и сбоям в работе технологий из-за ионизации атмосферы и радиопомех.

Землю ожидает магнитная буря: когда именно

Эта вспышка вызвала выброс экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что привело к ионизации верхних слоев атмосферы Земли и сильным радиопомехам в южной части Тихого океана.

Источником активности стала быстро возросшая и нестабильная область на Солнце, которую специалисты называют "фабрикой вспышек".

Ученые также следят за возможными корональными выбросами массы. Предварительно известно, что основная часть солнечного вещества пройдет мимо Земли, однако не исключен соприкасающийся удар, который может усилить геомагнитную активность и повысить вероятность полярных сияний на высоких широтах. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые вспышки.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря уровня G2 (средняя) ожидается уже завтра, 5 февраля.

Магнитная буря продлится не менее двух дней, 5 и 6 февраля

Магнитная буря уровня G2 относится к умеренным геомагнитным возмущениям. Она может вызвать незначительные сбои в работе спутников, радиосвязей и навигационных систем, а также колебания напряжения в энергосетях. В высоких широтах во время бурь G2 возможны полярные сияния. У метеочувствительных людей иногда отмечаются головные боли, усталость и нарушение сна.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Землю накроет мощная магнитная буря — опасные даты
Магнитная буря
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная магнитная буря накроет Землю — известна дата
Приближается новая магнитная буря
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Следующая магнитная супербуря может стать самой мощной в истории
Приближается новая солнечная супербуря

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?