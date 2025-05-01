Потужний "буревій десятиріччя" вирує у Новій Зеландії — відео
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Потужний "буревій десятиріччя" вирує у Новій Зеландії — відео

вітер
Джерело:  Reuters

Столиця Нової Зеландії Веллінгтон постраждала від найсильніших вітрів за останні десять років. Через негоду було скасовано авіарейси та закрито школи. В окремих районах Південного острова оголосили надзвичайний стан після 24 годин інтенсивних дощів.

Головні тези:

  • Найсильніший буревій в Новій Зеландії за останні десять років призвів до скасування авіарейсів та закриття шкіл.
  • Середня швидкість вітру в столиці Нової Зеландії сягала 87 км/год, що є рекордним показником із 2013 року.
  • У різних частинах країни перекрито дороги, а в прибережних районах хвилі викидають уламки, що загрожує безпеці людей.

Потужний буревій та зливи накрили Нову Зеландію

За словами синоптика, середня швидкість вітру у Веллінгтоні сягала 87 кілометрів на годину, що є найбільшим показником з 2013 року, у той час, як пориви на південь від столиці в прибережному місті Барінг-Хед досягали 160 кілометрів на годину.

Це, безперечно, щось більше, ніж просто черговий негожий день у Веллінгтоні. У різних частинах регіону перекрито кілька доріг. На прибережних трасах хвилі подекуди переливаються через край і викидають уламки, — повідомив речник регіонального управління з надзвичайних ситуацій Веллінгтона Ден Нілі.

Людей закликають залишатися вдома, а також закріпити вуличні меблі та батути.

До другої половини дня в міжнародному аеропорту Веллінгтона скасували авіарейси, а поромне сполучення між Північним і Південним островами — призупинили.

Кілька місцевих шкіл, а також Університет Вікторії у Веллінгтоні повідомили, що зачинені на цілий день.

За інформацією синоптиків, сильний вітер у місті протримається до ранку 2 травня.

Зазначається також, що сильні дощі йдуть у регіоні Кентербері на Південному острові. Там через підтоплення та підйом рівня річок оголошено надзвичайний стан місцевого рівня.

Центральний округ Селуїн на Південному острові оголосив надзвичайний стан після того, як дощі спричинили підтоплення та підвищення рівня річок.

Мер округу Сем Броутон повідомив, що в Селуїні, особливо в низинних районах, виникла серйозна загроза підтоплень. Мешканців найбільш уразливих зон закликають до евакуації.

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