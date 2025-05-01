Потужний "буревій десятиріччя" вирує у Новій Зеландії — відео

Столиця Нової Зеландії Веллінгтон постраждала від найсильніших вітрів за останні десять років. Через негоду було скасовано авіарейси та закрито школи. В окремих районах Південного острова оголосили надзвичайний стан після 24 годин інтенсивних дощів.

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За словами синоптика, середня швидкість вітру у Веллінгтоні сягала 87 кілометрів на годину, що є найбільшим показником з 2013 року, у той час, як пориви на південь від столиці в прибережному місті Барінг-Хед досягали 160 кілометрів на годину.

Це, безперечно, щось більше, ніж просто черговий негожий день у Веллінгтоні. У різних частинах регіону перекрито кілька доріг. На прибережних трасах хвилі подекуди переливаються через край і викидають уламки, — повідомив речник регіонального управління з надзвичайних ситуацій Веллінгтона Ден Нілі.

Людей закликають залишатися вдома, а також закріпити вуличні меблі та батути.

It's the windiest day in over a decade for parts of Wellington 🌬️



Average wind speeds have reached as high as 87 km/h at Wellington Airport, the strongest since 2013.



Stay up to date with @MetService for warnings. pic.twitter.com/2nFXSP54ka — NIWA Weather (@NiwaWeather) May 1, 2025

До другої половини дня в міжнародному аеропорту Веллінгтона скасували авіарейси, а поромне сполучення між Північним і Південним островами — призупинили.

Кілька місцевих шкіл, а також Університет Вікторії у Веллінгтоні повідомили, що зачинені на цілий день. Поширити

За інформацією синоптиків, сильний вітер у місті протримається до ранку 2 травня.

Зазначається також, що сильні дощі йдуть у регіоні Кентербері на Південному острові. Там через підтоплення та підйом рівня річок оголошено надзвичайний стан місцевого рівня.

Flooding affecting properties in Canterbury. Video / George Heard pic.twitter.com/EmnL48gvRr — nzherald (@nzherald) April 30, 2025

Центральний округ Селуїн на Південному острові оголосив надзвичайний стан після того, як дощі спричинили підтоплення та підвищення рівня річок.