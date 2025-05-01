Мощный "ураган десятилетия" бушует в Новой Зеландии — видео

Столица Новой Зеландии Веллингтон пострадала от сильнейших ветров за последние десять лет. Из-за непогоды были отменены авиарейсы и закрыты школы. В отдельных районах Южного острова объявили чрезвычайное положение после 24 часов интенсивных дождей.

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По словам синоптика, средняя скорость ветра в Веллингтоне достигала 87 километров в час, что является самым большим показателем с 2013 года, в то время как порывы южнее столицы в прибрежном городе Баринг-Хед достигали 160 километров в час.

Это, безусловно, нечто большее, чем просто очередной ненастный день в Веллингтоне. В разных частях региона перекрыто несколько дорог.

Людей призывают оставаться дома, а также закрепить уличную мебель и батуты.

It's the windiest day in over a decade for parts of Wellington 🌬️



Average wind speeds have reached as high as 87 km/h at Wellington Airport, the strongest since 2013.



Stay up to date with @MetService for warnings. pic.twitter.com/2nFXSP54ka — NIWA Weather (@NiwaWeather) May 1, 2025

Ко второй половине дня в международном аэропорту Веллингтона отменили авиарейсы, а паромное сообщение между Северным и Южным островами приостановили.

Несколько местных школ, а также Университет Виктории в Веллингтоне сообщили, что закрыты на целый день. Поделиться

По информации синоптиков, сильный ветер в городе продержится до утра 2 мая.

Также сильные дожди идут в регионе Кентербери на Южном острове. Там из-за подтопления и подъема уровня рек объявлено чрезвычайное положение местного уровня.

Flooding affecting properties in Canterbury. Video / George Heard pic.twitter.com/EmnL48gvRr — nzherald (@nzherald) April 30, 2025

Центральный округ Селуин на Южном острове объявил чрезвычайное положение после того, как дожди повлекли за собой подтопление и повышение уровня рек.