Мощный "ураган десятилетия" бушует в Новой Зеландии — видео
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Мощный "ураган десятилетия" бушует в Новой Зеландии — видео

Новая Зеландия
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Источник:  Reuters

Столица Новой Зеландии Веллингтон пострадала от сильнейших ветров за последние десять лет. Из-за непогоды были отменены авиарейсы и закрыты школы. В отдельных районах Южного острова объявили чрезвычайное положение после 24 часов интенсивных дождей.

Главные тезисы

  • Сильнейший ураган за последние десять лет бушует в Новой Зеландии, вызывая разрушения и закрытие школ.
  • Непогода привела к отмене авиарейсов и приостановке паромного сообщения между островами.
  • Средняя скорость ветра в столице достигала 87 км/ч, наибольший показатель с 2013 года.

Мощный ураган и ливни накрыли Новую Зеландию

По словам синоптика, средняя скорость ветра в Веллингтоне достигала 87 километров в час, что является самым большим показателем с 2013 года, в то время как порывы южнее столицы в прибрежном городе Баринг-Хед достигали 160 километров в час.

Это, безусловно, нечто большее, чем просто очередной ненастный день в Веллингтоне. В разных частях региона перекрыто несколько дорог.

Людей призывают оставаться дома, а также закрепить уличную мебель и батуты.

Ко второй половине дня в международном аэропорту Веллингтона отменили авиарейсы, а паромное сообщение между Северным и Южным островами приостановили.

Несколько местных школ, а также Университет Виктории в Веллингтоне сообщили, что закрыты на целый день.

По информации синоптиков, сильный ветер в городе продержится до утра 2 мая.

Также сильные дожди идут в регионе Кентербери на Южном острове. Там из-за подтопления и подъема уровня рек объявлено чрезвычайное положение местного уровня.

Центральный округ Селуин на Южном острове объявил чрезвычайное положение после того, как дожди повлекли за собой подтопление и повышение уровня рек.

Мэр округа Сэм Броутон сообщил, что в Селуине, особенно в низменных районах, возникла серьезная угроза подтоплений жителей наиболее уязвимых зон призывают к эвакуации.

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