Повернення "Гострих картузів". Що вирішив Кілліан Мерфі

Серіал "Гострі картузи", який обожнюють глядачі у різних куточках світу, нарешті отримає продовження. Про це домовилися BBC і Netflix, які вже замовили в авторів проєкту одразу два нових сезони.

Кілліан Мерфі долучиться до продовження "Гострих картузів"

Як вдалося дізнатися інсайдерам, у центрі сюжету будуть події 1953 року — під час відновлення Бірмінгема після Другої світової війни.

Автори проєкту хочуть розповісти історію нового покоління родини Шелбі.

У новій ері "Гострих картузів" Стівена Найта гонка за право володіти масштабним проєктом реконструкції Бірмінгема перетворюється на жорстоку боротьбу міфічних масштабів. Це місто безпрецедентних можливостей і небезпек, а родина Шелбі знаходиться в самому його кривавому серці, — йдеться в описі сюжету. Поширити

Згідно з даними інсайдерів, голлівудський актор Кілліан Мерфі, який раніше грав у серіалі Томаса Шелбі, також згодився долучитися до створення нових сезонів.

Однак цього разу він стане виконавчим продюсером проєкту. Акторський каст наразі не розкривається.