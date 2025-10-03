Повернення "Гострих картузів". Що вирішив Кілліан Мерфі

Серіал "Гострі картузи", який обожнюють глядачі у різних куточках світу, нарешті отримає продовження. Про це домовилися BBC і Netflix, які вже замовили в авторів проєкту одразу два нових сезони.
Головні тези:
- Мерфі повернеться до проєкту, однак не в ролі актора.
- Наступного року на великі екрани має вийти повнометражний фільм під назвою "The Immortal Man", який продовжить сюжет культового серіалу.
Кілліан Мерфі долучиться до продовження "Гострих картузів"
Як вдалося дізнатися інсайдерам, у центрі сюжету будуть події 1953 року — під час відновлення Бірмінгема після Другої світової війни.
Автори проєкту хочуть розповісти історію нового покоління родини Шелбі.
Згідно з даними інсайдерів, голлівудський актор Кілліан Мерфі, який раніше грав у серіалі Томаса Шелбі, також згодився долучитися до створення нових сезонів.
Однак цього разу він стане виконавчим продюсером проєкту. Акторський каст наразі не розкривається.
