Возвращение "Острых козырьков". Что решил Киллиан Мерфи
Категория
Культура
Дата публикации

Киллиан Мерфи присоединится к продолжению "Острых козырьков"
Читати українською
Источник:  Variety

Сериал "Острые картузы", который обожают зрители в разных уголках мира, наконец-то получит продолжение. Об этом договорились BBC и Netflix, которые уже заказали у авторов проекта сразу два новых сезона.

Главные тезисы

  • Мерфи вернется к проекту, но не в роли актера.
  • В следующем году на большие экраны должен выйти полнометражный фильм под названием “The Immortal Man”, который продолжит сюжет культового сериала.

Как удалось узнать инсайдерам, в центре сюжета будут события 1953 года — во время восстановления Бирмингема после Второй мировой войны.

Авторы проекта хотят рассказать историю нового поколения семьи Шелби.

В новой эре "Острых козырьков" Стивена Найта гонка за право владеть масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей, а семья Шелби находится в самом его кровавом сердце, — сказано в описании сюжета.

Согласно данным инсайдеров, голливудский актер Киллиан Мерфи, ранее игравший в сериале Томаса Шелби, также согласился присоединиться к созданию новых сезонов.

Однако в этот раз он станет исполнительным продюсером проекта. Актерский каст пока не раскрывается.

Известно, что каждый сезон будет состоять из шести серий продолжительностью по 60 минут.

