Возвращение "Острых козырьков". Что решил Киллиан Мерфи

Сериал "Острые картузы", который обожают зрители в разных уголках мира, наконец-то получит продолжение. Об этом договорились BBC и Netflix, которые уже заказали у авторов проекта сразу два новых сезона.
Главные тезисы
- Мерфи вернется к проекту, но не в роли актера.
- В следующем году на большие экраны должен выйти полнометражный фильм под названием “The Immortal Man”, который продолжит сюжет культового сериала.
Киллиан Мерфи присоединится к продолжению "Острых козырьков"
Как удалось узнать инсайдерам, в центре сюжета будут события 1953 года — во время восстановления Бирмингема после Второй мировой войны.
Авторы проекта хотят рассказать историю нового поколения семьи Шелби.
Согласно данным инсайдеров, голливудский актер Киллиан Мерфи, ранее игравший в сериале Томаса Шелби, также согласился присоединиться к созданию новых сезонов.
Однако в этот раз он станет исполнительным продюсером проекта. Актерский каст пока не раскрывается.
