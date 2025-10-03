Возвращение "Острых козырьков". Что решил Киллиан Мерфи

Сериал "Острые картузы", который обожают зрители в разных уголках мира, наконец-то получит продолжение. Об этом договорились BBC и Netflix, которые уже заказали у авторов проекта сразу два новых сезона.

Киллиан Мерфи присоединится к продолжению "Острых козырьков"

Как удалось узнать инсайдерам, в центре сюжета будут события 1953 года — во время восстановления Бирмингема после Второй мировой войны.

Авторы проекта хотят рассказать историю нового поколения семьи Шелби.

В новой эре "Острых козырьков" Стивена Найта гонка за право владеть масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей, а семья Шелби находится в самом его кровавом сердце, — сказано в описании сюжета.

Согласно данным инсайдеров, голливудский актер Киллиан Мерфи, ранее игравший в сериале Томаса Шелби, также согласился присоединиться к созданию новых сезонов.

Однако в этот раз он станет исполнительным продюсером проекта. Актерский каст пока не раскрывается.