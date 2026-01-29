Повернення Маклауда. Кавілл похизувався світлинами зі зйомок нового фільму "Горець"
Повернення Маклауда. Кавілл похизувався світлинами зі зйомок нового фільму "Горець"

Англійський актор Генрі Кавілл, відомий за ролями "Супермена" та "Відьмака", поділився першими офіційними кадрами перезапуску культового фільму "Горець".

Головні тези:

  • Генрі Кавілл розкрив перші фото зі зйомок перезапуску фільму "Горець".
  • Режисером стрічки став Чад Стахельскі, відомий по серії фільмів "Джон Вік".

“Горець” перероджується: перші фото Генрі Кавілла у образі Коннора Маклауда

Як відомо, стрічку анонсували ще у 2021 році, однак зноймки стартували лише зараз. Фільм знімає режисер серії "Джон Вік" Чад Стахельскі. Кавілл опублікував в своєму Instagram-акаунті дві фотографії, на яких з'являється в новому образі:

Щасливого першого погляду на фільм "Горець"! Для мене це була справжня подорож, про яку я розповім вам, коли настане відповідний час, але зараз я хочу поділитися цим особливим моментом. Сподіваюся, вам сподобається.

У перезапуску також знімаються Рассел Кроу, Карен Гіллан, Джімон Хонсу, Дейв Батіста, Маріса Абела та Макс Чжан. Сценарій написав Майкл Фінч, а над ранніми чернетками працювали Раян Дж. Кондал та Керрі Вільямсон.

Оригінальний "Горець" вийшов у 1986 році і розповідав про безсмертного шотландського воїна Коннора МакЛауда, роль якого виконав Крістофер Ламберт. Фільм отримав продовження у 1991 році, а франшиза розвивалася через сиквели, серіали та романи.

Нагадаємо, раніше зйомки нового фільму "Горець" довелося відкласти через травму, яку Генрі Кавілл отримав на знімальному майданчику.

