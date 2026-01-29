Повернення Маклауда. Кавілл похизувався світлинами зі зйомок нового фільму "Горець"

“Горець” перероджується: перші фото Генрі Кавілла у образі Коннора Маклауда

Як відомо, стрічку анонсували ще у 2021 році, однак зноймки стартували лише зараз. Фільм знімає режисер серії "Джон Вік" Чад Стахельскі. Кавілл опублікував в своєму Instagram-акаунті дві фотографії, на яких з'являється в новому образі:

Щасливого першого погляду на фільм "Горець"! Для мене це була справжня подорож, про яку я розповім вам, коли настане відповідний час, але зараз я хочу поділитися цим особливим моментом. Сподіваюся, вам сподобається. Поширити

У перезапуску також знімаються Рассел Кроу, Карен Гіллан, Джімон Хонсу, Дейв Батіста, Маріса Абела та Макс Чжан. Сценарій написав Майкл Фінч, а над ранніми чернетками працювали Раян Дж. Кондал та Керрі Вільямсон.

Оригінальний "Горець" вийшов у 1986 році і розповідав про безсмертного шотландського воїна Коннора МакЛауда, роль якого виконав Крістофер Ламберт. Фільм отримав продовження у 1991 році, а франшиза розвивалася через сиквели, серіали та романи.

Нагадаємо, раніше зйомки нового фільму "Горець" довелося відкласти через травму, яку Генрі Кавілл отримав на знімальному майданчику.