Повернення Маклауда. Кавілл похизувався світлинами зі зйомок нового фільму "Горець"

Англійський актор Генрі Кавілл, відомий за ролями "Супермена" та "Відьмака", поділився першими офіційними кадрами перезапуску культового фільму "Горець".
Головні тези:
- Генрі Кавілл розкрив перші фото зі зйомок перезапуску фільму "Горець".
- Режисером стрічки став Чад Стахельскі, відомий по серії фільмів "Джон Вік".
“Горець” перероджується: перші фото Генрі Кавілла у образі Коннора Маклауда
Як відомо, стрічку анонсували ще у 2021 році, однак зноймки стартували лише зараз. Фільм знімає режисер серії "Джон Вік" Чад Стахельскі. Кавілл опублікував в своєму Instagram-акаунті дві фотографії, на яких з'являється в новому образі:
У перезапуску також знімаються Рассел Кроу, Карен Гіллан, Джімон Хонсу, Дейв Батіста, Маріса Абела та Макс Чжан. Сценарій написав Майкл Фінч, а над ранніми чернетками працювали Раян Дж. Кондал та Керрі Вільямсон.
Оригінальний "Горець" вийшов у 1986 році і розповідав про безсмертного шотландського воїна Коннора МакЛауда, роль якого виконав Крістофер Ламберт. Фільм отримав продовження у 1991 році, а франшиза розвивалася через сиквели, серіали та романи.
Нагадаємо, раніше зйомки нового фільму "Горець" довелося відкласти через травму, яку Генрі Кавілл отримав на знімальному майданчику.
