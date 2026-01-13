Трейлер фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" підкорив мережу — відео
Трейлер фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" підкорив мережу — відео

"Марті Супрім. Геній комбінацій" — чого чекати від фільму
Незабаром на великі екрани вийде довгоочікувана американська трагікомедія "Марті Супрім. Геній комбінацій". Кінокритики уже схиляються до думки, що це одна з найкращих ролей відомого голлівудського актора Тімоті Шаламе.

Головні тези:

  • У фільмі ви зможете побачити Гвінет Пелтроу та репера Tyler The Creator.
  • На IMDb його оцінка становить 8,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 94% схвалення від критиків.

"Марті Супрім. Геній комбінацій" — чого чекати від фільму

У центрі сюжету — історія нахабного та амбітного юнака на ім'я Марті Маузер.

У головного героя є цілком конкретна ціль — стати найкращим в світі гравцем в настільний теніс.

Щоб реалізувати свою мрію, Марті готовий буквально на все: нехтувати рідними і близькими, звільнитися з надійної роботи, порушувати закон та норми моралі, погоджуватися на принизливі пропозиції.

Марті — молодий та амбітний мрійник-серцеїд. Коли життя розігрує невдалу партію, він не здається, а шукає нові комбінації. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі — навіть тоді, коли здається, що перевага не на боці гравця.

Як глядачі реагують на новий трейлер фільму:

  • Щось епічне!;

  • Я не можу дочекатися, якщо чесно;

  • Ви лише вдумайтеся: ця роль вже Тімоті Шаламе Critics' Choice Awards та "Золотий глобус";

  • Я вже вражена, хоча фільм ще не подивилися;

  • Очікування дуже високі!;

