Трейлер фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" підкорив мережу — відео

Марті — молодий та амбітний мрійник-серцеїд. Коли життя розігрує невдалу партію, він не здається, а шукає нові комбінації. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі — навіть тоді, коли здається, що перевага не на боці гравця.