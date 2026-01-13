Трейлер фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" підкорив мережу — відео

Незабаром на великі екрани вийде довгоочікувана американська трагікомедія "Марті Супрім. Геній комбінацій". Кінокритики уже схиляються до думки, що це одна з найкращих ролей відомого голлівудського актора Тімоті Шаламе.
Головні тези:
- У фільмі ви зможете побачити Гвінет Пелтроу та репера Tyler The Creator.
- На IMDb його оцінка становить 8,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 94% схвалення від критиків.
"Марті Супрім. Геній комбінацій" — чого чекати від фільму
У центрі сюжету — історія нахабного та амбітного юнака на ім'я Марті Маузер.
У головного героя є цілком конкретна ціль — стати найкращим в світі гравцем в настільний теніс.
Щоб реалізувати свою мрію, Марті готовий буквально на все: нехтувати рідними і близькими, звільнитися з надійної роботи, порушувати закон та норми моралі, погоджуватися на принизливі пропозиції.
Як глядачі реагують на новий трейлер фільму:
Щось епічне!;
Я не можу дочекатися, якщо чесно;
Ви лише вдумайтеся: ця роль вже Тімоті Шаламе Critics' Choice Awards та "Золотий глобус";
Я вже вражена, хоча фільм ще не подивилися;
Очікування дуже високі!;
