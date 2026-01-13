Трейлер к фильму "Марти Суприм. Гений комбинаций" покорил сеть — видео
Трейлер к фильму "Марти Суприм. Гений комбинаций" покорил сеть — видео

"Марти Суприм. Гений комбинаций" - чего ждать от фильма
Источник:  online.ua

В скором времени на большие экраны выйдет долгожданная американская трагикомедия "Марти Суприм. Гений комбинаций". Кинокритики уже склоняются к мнению, что это одна из лучших ролей известного голливудского актера Тимоти Шаламе.

Главные тезисы

  • В фильме вы сможете увидеть Гвинет Пэлтроу и рэппера Tyler The Creator.
  • На IMDb оценка фильма составляет 8,2 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он имеет 94% одобрения от критиков.

"Марти Суприм. Гений комбинаций" — чего ждать от фильма

В центре сюжета — история наглого и амбициозного юноши по имени Марти Маузер.

У главного героя есть вполне конкретная цель — стать лучшим в мире игроком в настольный теннис.

Чтобы реализовать свою мечту, Марти готов буквально на все: пренебрегать родными и близкими, уволиться с надежной работы, нарушать закон и нормы морали, соглашаться на унизительные предложения.

Марти — молодой и амбициозный мечтатель-сердцеед. Когда жизнь разыгрывает неудачную партию, она не сдается, а ищет новые комбинации. Это история о борьбе, вере в себя и пути к величию даже тогда, когда кажется, что преимущество не на стороне игрока.

Как зрители реагируют на новый трейлер фильма:

  • Нечто эпичное!;

  • Я не могу дождаться, если честно;

  • Вы только вдумайтесь: эта роль уже принесла Тимоти Шаламе Critics' Choice Awards и "Золотой глобус";

  • Я уже удивлена, хотя фильм еще не посмотрела;

  • Ожидания очень высокие!;

