Трейлер к фильму "Марти Суприм. Гений комбинаций" покорил сеть — видео

Марти — молодой и амбициозный мечтатель-сердцеед. Когда жизнь разыгрывает неудачную партию, она не сдается, а ищет новые комбинации. Это история о борьбе, вере в себя и пути к величию даже тогда, когда кажется, что преимущество не на стороне игрока.