Трейлер к фильму "Марти Суприм. Гений комбинаций" покорил сеть — видео

В скором времени на большие экраны выйдет долгожданная американская трагикомедия "Марти Суприм. Гений комбинаций". Кинокритики уже склоняются к мнению, что это одна из лучших ролей известного голливудского актера Тимоти Шаламе.
Главные тезисы
- В фильме вы сможете увидеть Гвинет Пэлтроу и рэппера Tyler The Creator.
- На IMDb оценка фильма составляет 8,2 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он имеет 94% одобрения от критиков.
"Марти Суприм. Гений комбинаций" — чего ждать от фильма
В центре сюжета — история наглого и амбициозного юноши по имени Марти Маузер.
У главного героя есть вполне конкретная цель — стать лучшим в мире игроком в настольный теннис.
Чтобы реализовать свою мечту, Марти готов буквально на все: пренебрегать родными и близкими, уволиться с надежной работы, нарушать закон и нормы морали, соглашаться на унизительные предложения.
Как зрители реагируют на новый трейлер фильма:
Нечто эпичное!;
Я не могу дождаться, если честно;
Вы только вдумайтесь: эта роль уже принесла Тимоти Шаламе Critics' Choice Awards и "Золотой глобус";
Я уже удивлена, хотя фильм еще не посмотрела;
Ожидания очень высокие!;
