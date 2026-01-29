Возвращение Маклауда. Кавилл похвастался фотографиями со съемок нового фильма "Горец"

Английский актер Генри Кавилл, известный по ролям "Супермена" и "Ведьмака", поделился первыми официальными кадрами перезапуска культового фильма "Горец".
Главные тезисы
- Генри Кавилл принимает участие в перезапуске фильма “Горец” в роли шотландского воина Коннора Маклауда.
- Режиссером фильма стал Чад Стахельски, известный по серии фильмов “Джон Вик”.
"Горец" перерождается: первые фото Генри Кавилла в образе Коннора Маклауда
Как известно, фильм анонсировали еще в 2021 году, однако съемки стартовали только сейчас. Фильм снимает режиссер серии "Джон Вик" Чад Стахельски. Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии, на которых появляется в новом образе:
В перезапуске также снимаются Рассел Кроу, Карен Гиллан, Джимон Хонсу, Дэйв Батиста, Марис Абела и Макс Чжан. Сценарий написал Майкл Финч, а над ранними черновиками работали Райан Дж. Кондал и Керри Уильямсон.
Оригинальный "Горец" вышел в 1986 году и рассказывал о бессмертном шотландском воине Конноре Маклауде, роль которого исполнил Кристофер Ламберт. Фильм получил продолжение в 1991 году, а франшиза развивалась из-за сиквелов, сериалов и романов.
Напомним, ранее съемки нового фильма "Горец" пришлось отложить из-за травмы, которую Генри Кавилл получил на съемочной площадке.
