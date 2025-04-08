Повернення жахливих вовків. Як вчені змогли відродити вимерлих тварин — відео

Через понад 12 000 років після зникнення з планети Земля вовки жахливі (Aenocyon dirus) знову ходять та виють. Це не наукова фантастика, а цілком реальні цуценята — Ромул, Ремус і Халісі — генетично сконструйовані для носіння характерних рис легендарних хижаків Льодовикового періоду.
Головні тези:
- Вовки жахливі (Aenocyon dirus) — викопний вид псових, що існував в епоху пізнього плейстоцену—раннього голоцену на території Північної Америки.
- Їх вдалося “воскресити” завдяки переписуванню ДНК сучасного вовка за допомогою стародавніх креслень.
Вовки жахливі знову існують
Такого вражаючого прориву вдалося досягти компанії Colossal Biosciences із Далласу.
У соціальних мережах вона опублікувала гучну заяву:
Згодом до двох самців приєдналася самка на ім’я Халісі, яка народилася в січні 2025 року.
Вовки жахливі колись панували у Північній Америці Льодовикового періоду, полюючи на мамонтів, бізонів і гігантських наземних лінивців.
Вони були більшими й сильнішими за сучасних сірих вовків, мали потужні щелепи, густу шерсть і широкі черепи — грізні риси, які робили їх найвищими хижаками, поки вони не зникли приблизно 12 500 років тому.
Дослідники Colossal почали зі скам’янілих останків: зуба віком 13 000 років і кістки внутрішнього вуха 72 000 років. Використовуючи передові методи, вони реконструювали геном жахливого вовка з безпрецедентною точністю — у 500 разів повніше, ніж будь-що раніше зареєстроване.
Після цього команда відредагувала ДНК клітин сірого вовка за допомогою CRISPR, націлившись на 14 генів у 20 різних місцях. Вони були вибрані, щоб відтворити фізичні риси жахливого вовка, такі як його мускулисте тіло, форма голови та світле хутро.
З коментарем з цього приводу виступив навіть автор "Гри престолів" Джордж Р. Р. Мартін:
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