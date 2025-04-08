Повернення жахливих вовків. Як вчені змогли відродити вимерлих тварин — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Повернення жахливих вовків. Як вчені змогли відродити вимерлих тварин — відео

Вовки жахливі знову існують
Джерело:  online.ua

Через понад 12 000 років після зникнення з планети Земля вовки жахливі (Aenocyon dirus) знову ходять та виють. Це не наукова фантастика, а цілком реальні цуценята — Ромул, Ремус і Халісі — генетично сконструйовані для носіння характерних рис легендарних хижаків Льодовикового періоду.

Головні тези:

  • Вовки жахливі (Aenocyon dirus) — викопний вид псових, що існував в епоху пізнього плейстоцену—раннього голоцену на території Північної Америки.
  • Їх вдалося “воскресити” завдяки переписуванню ДНК сучасного вовка за допомогою стародавніх креслень.

Вовки жахливі знову існують

Такого вражаючого прориву вдалося досягти компанії Colossal Biosciences із Далласу.

У соціальних мережах вона опублікувала гучну заяву:

Увімкніть звук. Ви чуєте виття вовка жахливого вперше за понад 10 000 років. Зустрічайте Ромула та Рема — перших у світі вимерлих тварин, які народилися 1 жовтня 2024 року.

Згодом до двох самців приєдналася самка на ім’я Халісі, яка народилася в січні 2025 року.

Але це не телебачення. Це не Гра престолів. Це справжня наука, і вона може змінити наше уявлення про саме вимирання, — наголошує видання The Economic Times.

Вовки жахливі колись панували у Північній Америці Льодовикового періоду, полюючи на мамонтів, бізонів і гігантських наземних лінивців.

Вони були більшими й сильнішими за сучасних сірих вовків, мали потужні щелепи, густу шерсть і широкі черепи — грізні риси, які робили їх найвищими хижаками, поки вони не зникли приблизно 12 500 років тому.

Дослідники Colossal почали зі скам’янілих останків: зуба віком 13 000 років і кістки внутрішнього вуха 72 000 років. Використовуючи передові методи, вони реконструювали геном жахливого вовка з безпрецедентною точністю — у 500 разів повніше, ніж будь-що раніше зареєстроване.

Після цього команда відредагувала ДНК клітин сірого вовка за допомогою CRISPR, націлившись на 14 генів у 20 різних місцях. Вони були вибрані, щоб відтворити фізичні риси жахливого вовка, такі як його мускулисте тіло, форма голови та світле хутро.

Це не було клонування. Це було редагування — ретельне, навмисне переписування ДНК сучасного вовка за допомогою стародавніх креслень, — заявив Бен Ламм, співзасновник і генеральний директор Colossal.

З коментарем з цього приводу виступив навіть автор "Гри престолів" Джордж Р. Р. Мартін:

Багато людей вважають жахливих вовків міфічними істотами, які існують лише у фантастичному світі, але насправді вони мають багату історію внеску в американську екосистему. Я дозволяю собі розкіш писати про магію, але Бен і Колоссал створили магію, повернувши цих величних звірів у наш світ.

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