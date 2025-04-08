Повернення жахливих вовків. Як вчені змогли відродити вимерлих тварин — відео

Через понад 12 000 років після зникнення з планети Земля вовки жахливі (Aenocyon dirus) знову ходять та виють. Це не наукова фантастика, а цілком реальні цуценята — Ромул, Ремус і Халісі — генетично сконструйовані для носіння характерних рис легендарних хижаків Льодовикового періоду.

Вовки жахливі знову існують

Такого вражаючого прориву вдалося досягти компанії Colossal Biosciences із Далласу.

У соціальних мережах вона опублікувала гучну заяву:

Увімкніть звук. Ви чуєте виття вовка жахливого вперше за понад 10 000 років. Зустрічайте Ромула та Рема — перших у світі вимерлих тварин, які народилися 1 жовтня 2024 року. Поширити

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Згодом до двох самців приєдналася самка на ім’я Халісі, яка народилася в січні 2025 року.

Але це не телебачення. Це не Гра престолів. Це справжня наука, і вона може змінити наше уявлення про саме вимирання, — наголошує видання The Economic Times. Поширити

Вовки жахливі колись панували у Північній Америці Льодовикового періоду, полюючи на мамонтів, бізонів і гігантських наземних лінивців.

Вони були більшими й сильнішими за сучасних сірих вовків, мали потужні щелепи, густу шерсть і широкі черепи — грізні риси, які робили їх найвищими хижаками, поки вони не зникли приблизно 12 500 років тому.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.



These two wolves were… pic.twitter.com/hbk1wFQ3lf — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Дослідники Colossal почали зі скам’янілих останків: зуба віком 13 000 років і кістки внутрішнього вуха 72 000 років. Використовуючи передові методи, вони реконструювали геном жахливого вовка з безпрецедентною точністю — у 500 разів повніше, ніж будь-що раніше зареєстроване.

Після цього команда відредагувала ДНК клітин сірого вовка за допомогою CRISPR, націлившись на 14 генів у 20 різних місцях. Вони були вибрані, щоб відтворити фізичні риси жахливого вовка, такі як його мускулисте тіло, форма голови та світле хутро.

Це не було клонування. Це було редагування — ретельне, навмисне переписування ДНК сучасного вовка за допомогою стародавніх креслень, — заявив Бен Ламм, співзасновник і генеральний директор Colossal. Поширити

З коментарем з цього приводу виступив навіть автор "Гри престолів" Джордж Р. Р. Мартін: