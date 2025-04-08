Возвращение ужасных волков. Как ученые смогли возродить вымерших животных — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Возвращение ужасных волков. Как ученые смогли возродить вымерших животных — видео

Волки ужасные снова существуют
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Источник:  online.ua

Спустя более 12 000 лет после исчезновения с планеты Земля волки ужасные (Aenocyon dirus) снова ходят и воют. Это не научная фантастика, а вполне реальные щенки – Ромул, Ремус и Халиси – они генетически сконструированы для ношения характерных черт легендарных хищников Ледникового периода.

Главные тезисы

  • Волки ужасные (Aenocyon dirus) — ископаемый вид псовых, существовавший в эпоху позднего плейстоцена — раннего голоцена на территории Северной Америки.
  • Их удалось "воскресить" благодаря переписыванию ДНК современного волка с помощью древних чертежей.

Волки ужасные снова существуют

Такого поразительного прорыва удалось добиться компании Colossal Biosciences из Далласа.

В социальных сетях она опубликовала громкое заявление:

Включите звук. Вы слышите вой ужасного волка впервые за более 10 000 лет. Встречайте Ромула и Рема — первых в мире вымерших животных, родившихся 1 октября 2024 года.

Впоследствии к двум самцам присоединилась самка по имени Халиси, родившаяся в январе 2025 года.

Но это не телевидение. Это не Игра престолов. Это настоящая наука, и она может изменить наше представление о самом вымирании, — отмечает издание The Economic Times.

Волки ужасные ранее господствовали в Северной Америке Ледникового периода, охотясь на мамонтов, бизонов и гигантских наземных ленивцев.

Они были больше и сильнее современных серых волков, обладали мощными челюстями, густой шерстью и широкими черепами — грозными чертами, которые делали их самыми высокими хищниками, пока они не исчезли примерно 12 500 лет назад.

Исследователи Colossal начали со окаменевших останков: зуба возрастом 13 000 лет и кости внутреннего уха 72 000 лет. Используя передовые методы, они реконструировали геном ужасного волка с беспрецедентной точностью — в 500 раз детальнее, чем что-либо ранее зарегистрированное.

После этого команда отредактировала ДНК клеток серого волка с помощью CRISPR, нацелившись на 14 генов в 20 разных местах. Они были выбраны, чтобы воспроизвести физические черты ужасного волка, такие как его мускулистое тело, форма головы и мех.

Это не было клонированием. Это было редактирование — тщательная, умышленная переписка ДНК современного волка с помощью древних чертежей, — заявил Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal.

С комментарием по этому поводу выступил даже автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин:

Многие считают ужасных волков мифическими существами, которые существуют только в фантастическом мире, но на самом деле они имеют богатую историю вклада в американскую экосистему. Я позволяю себе роскошь писать о магии, но Бен и Колоссал сотворили магию, вернув этих величественных зверей в наш мир.

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