Возвращение ужасных волков. Как ученые смогли возродить вымерших животных — видео

Спустя более 12 000 лет после исчезновения с планеты Земля волки ужасные (Aenocyon dirus) снова ходят и воют. Это не научная фантастика, а вполне реальные щенки – Ромул, Ремус и Халиси – они генетически сконструированы для ношения характерных черт легендарных хищников Ледникового периода.
Главные тезисы
- Волки ужасные (Aenocyon dirus) — ископаемый вид псовых, существовавший в эпоху позднего плейстоцена — раннего голоцена на территории Северной Америки.
- Их удалось "воскресить" благодаря переписыванию ДНК современного волка с помощью древних чертежей.
Волки ужасные снова существуют
Такого поразительного прорыва удалось добиться компании Colossal Biosciences из Далласа.
В социальных сетях она опубликовала громкое заявление:
Впоследствии к двум самцам присоединилась самка по имени Халиси, родившаяся в январе 2025 года.
Волки ужасные ранее господствовали в Северной Америке Ледникового периода, охотясь на мамонтов, бизонов и гигантских наземных ленивцев.
Они были больше и сильнее современных серых волков, обладали мощными челюстями, густой шерстью и широкими черепами — грозными чертами, которые делали их самыми высокими хищниками, пока они не исчезли примерно 12 500 лет назад.
Исследователи Colossal начали со окаменевших останков: зуба возрастом 13 000 лет и кости внутреннего уха 72 000 лет. Используя передовые методы, они реконструировали геном ужасного волка с беспрецедентной точностью — в 500 раз детальнее, чем что-либо ранее зарегистрированное.
После этого команда отредактировала ДНК клеток серого волка с помощью CRISPR, нацелившись на 14 генов в 20 разных местах. Они были выбраны, чтобы воспроизвести физические черты ужасного волка, такие как его мускулистое тело, форма головы и мех.
С комментарием по этому поводу выступил даже автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин:
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