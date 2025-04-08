Возвращение ужасных волков. Как ученые смогли возродить вымерших животных — видео

Спустя более 12 000 лет после исчезновения с планеты Земля волки ужасные (Aenocyon dirus) снова ходят и воют. Это не научная фантастика, а вполне реальные щенки – Ромул, Ремус и Халиси – они генетически сконструированы для ношения характерных черт легендарных хищников Ледникового периода.

Волки ужасные снова существуют

Такого поразительного прорыва удалось добиться компании Colossal Biosciences из Далласа.

В социальных сетях она опубликовала громкое заявление:

Включите звук. Вы слышите вой ужасного волка впервые за более 10 000 лет. Встречайте Ромула и Рема — первых в мире вымерших животных, родившихся 1 октября 2024 года. Поделиться

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Впоследствии к двум самцам присоединилась самка по имени Халиси, родившаяся в январе 2025 года.

Но это не телевидение. Это не Игра престолов. Это настоящая наука, и она может изменить наше представление о самом вымирании, — отмечает издание The Economic Times. Поделиться

Волки ужасные ранее господствовали в Северной Америке Ледникового периода, охотясь на мамонтов, бизонов и гигантских наземных ленивцев.

Они были больше и сильнее современных серых волков, обладали мощными челюстями, густой шерстью и широкими черепами — грозными чертами, которые делали их самыми высокими хищниками, пока они не исчезли примерно 12 500 лет назад.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.



These two wolves were… pic.twitter.com/hbk1wFQ3lf — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Исследователи Colossal начали со окаменевших останков: зуба возрастом 13 000 лет и кости внутреннего уха 72 000 лет. Используя передовые методы, они реконструировали геном ужасного волка с беспрецедентной точностью — в 500 раз детальнее, чем что-либо ранее зарегистрированное.

После этого команда отредактировала ДНК клеток серого волка с помощью CRISPR, нацелившись на 14 генов в 20 разных местах. Они были выбраны, чтобы воспроизвести физические черты ужасного волка, такие как его мускулистое тело, форма головы и мех.

Это не было клонированием. Это было редактирование — тщательная, умышленная переписка ДНК современного волка с помощью древних чертежей, — заявил Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal. Поделиться

С комментарием по этому поводу выступил даже автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин: