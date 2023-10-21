Пов'язаний із Кремлем російський олігарх похвалився покупкою медіахолдингу Forbes — WP
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Пов'язаний із Кремлем російський олігарх похвалився покупкою медіахолдингу Forbes — WP

Магомед Мусаєв

Близький до Кремля російський олігарх Магомед Мусаєв заявляє про покупку всього медіахолдингу Forbes. 

Що відомо про продаж  Forbes близькому до Кремля російському олігарху

Зазначається, що наразі Мусаєв є власником АС Рус Медіа", яка видає російську версію відомого фінансового журналу.

Журналісти видання посилаються на п'ять аудіозаписів і відеозапис, на яких російський олігарх заявляє про проведену угоду в приватних розмовах з партнерами по бізнесу.

Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до кого завгодно, - зухвало заявляє Мусаєв на одному з записів.

Що відомо про правдивість заяв російського олігарха

На ще одному аудіо бізнесмен заявляє, що підставним покупцем виступив американський підприємець Остін Рассел.

Навесні 2023 року Рассел заявляв, що купує контрольний пакет акцій Forbes за 800 млн доларів.

Як зазначають журналісти WP, із заяв Мусаєва не зовсім ясно, що конкретно він мав на увазі.

Чи допоміг він укласти угоду і тому отримає вплив в холдингу, чи був він таємним інвестором, що вкладає гроші в угоду через інших людей, або ж ці заяви брехливі чи перебільшені.

У заяві для The Post Рассел заперечив будь-яку причетність Мусаєва або будь-яких російських осіб до цієї угоди.

Немає жодного долара капіталу від жодного китайського чи російського громадянина або юридичної особи, включно з Мусаєвим, - стверджує він.

У коментарі The Post Мусаєв заявив, що будь-яке припущення про те, що він контролював угоду, є "абсолютною нісенітницею" і "жахливим міфом", і що "в документах, в будь-якій письмовій формі, моєї участі немає".

Він заперечив, що міг сказати своїм партнерам, що купив Forbes, але не відповів на подальші прохання прокоментувати плівки.

The Washington Post називає Мусаєва бізнесменом, "пов'язаним з урядом РФ".

Магомед Мусаєв - президент венчурного фонду Global Venture Alliance. Forbes Russia він викупив у 2018 році.

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