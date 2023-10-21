Связанный с Кремлем российский олигарх похвастался покупкой медиахолдинга Forbes - WP

Близкий к Кремлю российский олигарх Магомед Мусаев заявляет о покупке всего медиахолдинга Forbes.

Что известно о продаже Forbes близкому к Кремлю российскому олигарху

Отмечается, что Мусаев является владельцем АС Рус Медиа", которая издает российскую версию известного финансового журнала.

Журналисты издания ссылаются на пять аудиозаписей и видеозапись, на которых российский олигарх заявляет о состоявшемся соглашении в частных разговорах с партнерами по бизнесу.

Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно, – вызывающе заявляет Мусаев на одной из записей. Поделиться

Что известно о правдивости заявлений российского олигарха

Еще на одном аудио бизнесмен заявляет, что подставным покупателем выступил американский предприниматель Остин Рассел.

Весной 2023 года Рассел заявлял, что покупает контрольный пакет акций Forbes за 800 млн. долларов.

Как отмечают журналисты WP, из заявлений Мусаева не совсем ясно, что именно он имел в виду.

Помог ли он заключить сделку и поэтому получит влияние в холдинге, был ли он тайным инвестором, вкладывающим деньги в сделку через других людей, или эти заявления лживы или преувеличены.

В заявлении для The Post Рассел отрицал какую-либо причастность Мусаева или любых российских лиц к этому соглашению.

Нет ни одного доллара капитала от ни одного китайского или российского гражданина или юридического лица, включая Мусаева, - утверждает он. Поделиться

В комментарии The Post Мусаев заявил, что любое предположение о том, что он контролировал сделку, является "абсолютной чепухой" и "ужасным мифом", и что "в документах, в любой письменной форме, моего участия нет".

Он возразил, что мог сказать своим партнерам, что купил Forbes, но не ответил на дальнейшие просьбы прокомментировать пленки.

The Washington Post называет Мусаева бизнесменом, "связанным с правительством РФ".

Магомед Мусаев – президент венчурного фонда Global Venture Alliance. Forbes Россия он выкупил в 2018 году.