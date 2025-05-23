Повітряні Cили ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту армії РФ у Бахмуті

Повітряні сили Збройних сил України 21 травня завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу російських загарбників у тимчасово захопленому Бахмуті Донецької області.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ здійснили удар по командному пункту ворожої армії у Бахмуті.
- У результаті атаки була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.
- Цей удар зачепив планування та проведення операцій на одній з найбільш напружених ділянок фронту.
ПС ЗСУ розбили російський командний пункт у Бахмуті
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ПАТ “Енергія” в місті Єлець Липецької області РФ.
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