Повітряні Cили ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту армії РФ у Бахмуті
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Повітряні Cили ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту армії РФ у Бахмуті

Генштаб ЗСУ
вибух

Повітряні сили Збройних сил України 21 травня завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу російських загарбників у тимчасово захопленому Бахмуті Донецької області.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ здійснили удар по командному пункту ворожої армії у Бахмуті.
  • У результаті атаки була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.
  • Цей удар зачепив планування та проведення операцій на одній з найбільш напружених ділянок фронту.

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Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.

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