Воздушные Cили ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту армии РФ в Бахмуте

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг. Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции в Покровском направлении, одном из наиболее напряженных участков фронта.