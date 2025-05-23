Воздушные Cили ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту армии РФ в Бахмуте

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 21 мая нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса российских захватчиков во временно захваченном Бахмуте Донецкой области.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту 3-го армейского корпуса российских захватчиков в Бахмуте.
- Удар серьезно снижает способность РФ планировать и проводить операции в одном из наиболее напряженных участков фронта.
- Результаты атаки по повреждению сооружения, где размещался враг, оказались значительными.
ПС ВСУ разбили российский командный пункт в Бахмуте
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.
В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг. Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции в Покровском направлении, одном из наиболее напряженных участков фронта.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-