Воздушные Cили ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту армии РФ в Бахмуте
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Проиcшествия
Дата публикации

Воздушные Cили ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту армии РФ в Бахмуте

Генштаб ВСУ
бавовна
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины 21 мая нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса российских захватчиков во временно захваченном Бахмуте Донецкой области.

Главные тезисы

  • Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту 3-го армейского корпуса российских захватчиков в Бахмуте.
  • Удар серьезно снижает способность РФ планировать и проводить операции в одном из наиболее напряженных участков фронта.
  • Результаты атаки по повреждению сооружения, где размещался враг, оказались значительными.

ПС ВСУ разбили российский командный пункт в Бахмуте

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг. Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции в Покровском направлении, одном из наиболее напряженных участков фронта.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.

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