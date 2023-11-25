Повітряні сили дізналися про новий принцип модернізації російських дронів

Росіяни намагаються зробити свої дрони більше непомітними

Як зазначає речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, армія РФ й раніше удосконалювала ті БПЛА, які отримала від Ірану, а також ті, які виготовляються безпосередньо на території країни-агресорки, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.

Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, - пояснив Юрій Ігнат. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що вночі 25 листопада російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".

Нашим силам ППО вдалося збити 74 з них.

Як Зеленський відреагував на масовану атаку РФ в день пам’яті Голодомору

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає свідомим терором те, що армія РФ запустила рекордну кількість "Шахедів" саме вночі на день памʼяті жертв Голодомору.

Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі, - заявив Володимир Зеленський. Поширити

Він також вкотре пообіцяв, що його команда буде робити все можливе, щоб посилити свою протиповітряну оборону й обʼєднати світ у захисті від російського терору.