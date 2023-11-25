Воздушные силы узнали о новом принципе модернизации российских дронов

Российские захватчики начали покрывать "Шахеды" карбоном, а также перекрашивать их в черный цвет.

Россияне пытаются сделать свои дроны более незаметными

Как отмечает спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, армия РФ и раньше совершенствовала те БПЛА, которые получила от Ирана, а также изготавливаемые непосредственно на территории страны-агрессорки, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности.

Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, являющийся поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет – понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп, – объяснил Юрий Игнат. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть, что ночью 25 ноября российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов".

Нашим силам ПВО удалось сбить 74 из них.

Как Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ в день памяти Голодомора

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает сознательным террором то, что армия РФ запустила рекордное количество "Шахедов" именно ночью на день памяти жертв Голодомора.

Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все, – заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Он также пообещал, что его команда будет делать все возможное, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и объединить мир в защите от российского террора.