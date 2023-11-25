Воздушные силы узнали о новом принципе модернизации российских дронов

Российские захватчики начали покрывать "Шахеды" карбоном, а также перекрашивать их в черный цвет.
Россияне пытаются сделать свои дроны более незаметными
Как отмечает спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, армия РФ и раньше совершенствовала те БПЛА, которые получила от Ирана, а также изготавливаемые непосредственно на территории страны-агрессорки, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности.
На этом фоне нельзя не упомянуть, что ночью 25 ноября российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов".
Нашим силам ПВО удалось сбить 74 из них.
Как Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ в день памяти Голодомора
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает сознательным террором то, что армия РФ запустила рекордное количество "Шахедов" именно ночью на день памяти жертв Голодомора.
Он также пообещал, что его команда будет делать все возможное, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и объединить мир в защите от российского террора.
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