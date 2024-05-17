За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі українські підрозділи ППО збили всі дрони-камікадзе окупаційної армії РФ, які атакували Україну.

Що відомо про відбиття нічної атаки дронами армії РФ

Зазначається, що протягом ночі російські загарбники випустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, — зазначив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук. Поширити

За його інформацією, ворожі дрони було збито у небі над 5 регіонами України.

в Харківській,

в Полтавській,

у Вінницькій,

в Одеській,

у Миколаївській області.

Що кажуть аналітики

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), наразі українські військові мають дефіцит ЗРК для знищення розвідувальних дронів окупаційної армії РФ.

Аналітики зазначають, що отримання Україною систем ЗРК від західних партнерів може вирішити цю проблему.

Зокрема, в ISW посилаються на експертів з Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI) від 14 травня.

Аналітики підкреслюють, Що Україна змушена була компенсувати зменшення поставок ЗРК від західних партнерів.

Через брак ЗРК розвідувальним дронам окупаційної армії РФ стало набагато легше залітати у тил українських військових.

Так, розвідувальні дрони злочинної армії РФ стали частіше літати над Харковом, а окупаційна армія оптимізувала власний розвідувально-ударний комплекс.

Аналітики RUSI зазначають, що у продовж більшості часу від початку вторгнення окупаційної армії РФ в Україну ЗСУ були більш-менш забезпечені комплексами ЗРК і ракетами до них, що дозволяло обмежувати можливості російських розвідувальних дронів.

Однак скорочення поставок ЗРК змусило Повітряні сили ЗСУ ухвалювати складні рішення для розгортання систем ППО в районах критично важливих об’єктів інфраструктури та у тилових районах поблизу лінії фронту.

Аналітики ISW підкреслюють, що окупаційна армія РФ продовжує масштабну повітряну агресію, зокрема, проти Харкова на тлі наступальної операції у прикордонних районах на Харківщині.