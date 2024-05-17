Воздушные силы сбили все дроны армии РФ во время ночной атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили все дроны армии РФ во время ночной атаки на Украину

Николай Олещук
ППО ВСУ
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По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи украинские подразделения ПВО сбили все дроны-камикадзе оккупационной армии РФ, атаковавшие Украину.

Что известно об отражении ночной атаки дронами армии РФ

Отмечается, что ночью российские захватчики выпустили по Украине 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы, — отметил командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его информации, вражеские дроны были сбиты в небе над 5 регионами Украины.

  • в Харьковской,

  • в Полтавской,

  • в Винницкой,

  • в Одесской,

  • в Николаевской области.

Что говорят аналитики

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные имеют дефицит ЗРК для уничтожения разведывательных дронов оккупационной армии РФ.

Аналитики отмечают, что получение Украиной систем ЗРК от западных партнеров может решить эту проблему.

В частности, в ISW ссылаются на экспертов из Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) от 14 мая.

Аналитики подчеркивают, что Украина была вынуждена компенсировать уменьшение поставок ЗРК от западных партнеров.

За неимением ЗРК разведывательным дронам оккупационной армии РФ стало гораздо легче залетать в тыл украинских военных.

Так, разведывательные дроны преступной армии РФ стали чаще летать над Харьковом, а оккупационная армия оптимизировала собственный разведывательно-ударный комплекс.

Аналитики RUSI отмечают, что в течение большинства времени с начала вторжения оккупационной армии РФ в Украину ВСУ были более или менее снабжены комплексами ЗРК и ракетами к ним, что позволяло ограничивать возможности российских разведывательных дронов.

Однако сокращение поставок ЗРК заставило Воздушные силы ВСУ принимать сложные решения по развертыванию систем ПВО в районах критически важных объектов инфраструктуры и в тыловых районах вблизи линии фронта.

Аналитики ISW подчеркивают, что оккупационная армия РФ продолжает масштабную воздушную агрессию, в частности против Харькова на фоне наступательной операции в приграничных районах на Харьковщине.

Украинские войска нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой, а также разгромить оптимизированную российскую ПВО, обеспечивающую российское тактическое продвижение вдоль фронта, отмечают в ISW.

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