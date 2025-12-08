Повітряні сили знешкодили 131 дрон під час атаки РФ по Україні

У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 149 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Росія атакувала Україну дронами: скільки збила ППО

За даними Повітряних сил, з 18:00 7 грудня до ранку 8 грудня противник атакував 149 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ,

Орел,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Міллєрово — РФ,

Донецьк та Чауда — ТОТ АР Крим.

Близько 90 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Звіт ППО