Повітряні сили знешкодили 131 дрон під час атаки РФ по Україні
Україна
Повітряні сили знешкодили 131 дрон під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 149 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

  • У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну з використанням 149 дронів, з яких більшість було знешкоджено українським ППО.
  • За попередніми даними, Повітряні сили успішно збили/подавили 131 безпілотник, включаючи широко використовувані шахеди, інші типи дронів та ударні БпЛА.

Росія атакувала Україну дронами: скільки збила ППО

За даними Повітряних сил, з 18:00 7 грудня до ранку 8 грудня противник атакував 149 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ,

  • Орел,

  • Курськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Міллєрово — РФ,

  • Донецьк та Чауда — ТОТ АР Крим.

Близько 90 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — попередили в Повітряних силах.

ППО України знищила 83 цілі під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
ППО України знешкодила 114 дронів РФ у ніч проти 4 грудня
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
ППО заявила про влучання 57 російських дронів на території України
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - що відомо

