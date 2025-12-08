Воздушные силы обезвредили 131 дрон во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы обезвредили 131 дрон во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Главные тезисы

  • В ночь на 8 декабря Россия совершила атаку на Украину, применив 149 дронов различных типов.
  • Силам ПВО Украины удалось успешно обезвредить большинство вражеских беспилотников, в том числе широко используемые шахеды и ударные дроны.
  • По предварительным данным, 131 беспилотное средство было сбито или подавлено противовоздушной обороной на различных направлениях востока, севера и юга Украины.

Россия атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО

По данным Воздушных сил, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск,

  • Орел,

  • Курск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Миллерово — РФ,

  • Донецк и Чауда — ТОТ АР Крым.

Около 90 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — предупредили в Воздушных силах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины уничтожила 83 цели во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 114 дронов РФ в ночь на 4 декабря
Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО заявила о попадании 57 российских дронов на территории Украины
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?