Воздушные силы обезвредили 131 дрон во время атаки РФ по Украине

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- В ночь на 8 декабря Россия совершила атаку на Украину, применив 149 дронов различных типов.
- Силам ПВО Украины удалось успешно обезвредить большинство вражеских беспилотников, в том числе широко используемые шахеды и ударные дроны.
- По предварительным данным, 131 беспилотное средство было сбито или подавлено противовоздушной обороной на различных направлениях востока, севера и юга Украины.
Россия атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО
По данным Воздушных сил, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск,
Орел,
Курск,
Приморско-Ахтарск,
Миллерово — РФ,
Донецк и Чауда — ТОТ АР Крым.
Около 90 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
