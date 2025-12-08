Воздушные силы обезвредили 131 дрон во время атаки РФ по Украине

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Россия атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО

По данным Воздушных сил, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск,

Орел,

Курск,

Приморско-Ахтарск,

Миллерово — РФ,

Донецк и Чауда — ТОТ АР Крым.

Около 90 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Отчет ПВО