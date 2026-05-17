Походження людини безпосередньо впливає на її старіння

Учені зі Стенфордського університету вирішили детально проаналізувати та дослідити зв'язок між генетикою та довкіллям. Вони дійшли висновку, що місця походження та проживання людей впливають не лише на загальний процес їхнього старіння, а й також на ризик захворювань.

Процес старіння контролюється різними факторами

За словами науковців, у межах нового дослідження вони сконцентрували свою увагу на людях із однаковим генетичним походженням, які проживають на різних континентах.

Саме це дало можливість відокремити вплив ДНК від впливу довкілля.

З заявою з цього приводу виступив Майкл Снайдер — професор генетики Стенфордського університету:

Це дозволяє нам побачити, які властивості, як-от метаболіти (проміжні або кінцеві продукти обміну речовин — ред.) та мікроби, корелюють з етнічною приналежністю, а які — з географією проживання.

Так, дослідники дійшли висновку, що мешканці Південної Азії мали вищий вплив патогенів.

Що стосується європейців, то вони могли похизуватися мікробним різноманіттям кишківника.

Та все ж також був виявлений вищий рівень метаболітів, які пов'язують із серцево-судинними хворобами.