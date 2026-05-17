Происхождение человека влияет на его старение

Ученые из Стэнфордского университета решили подробно проанализировать и исследовать связь между генетикой и окружающей средой. Они пришли к выводу, что места происхождения и проживания людей влияют не только на общий процесс их старения, но и на риск заболеваний.
Главные тезисы
- Удалось выявить ранее невиданную связь между геномом теломеразы и специфическим составом бактерий кишечника.
- Также зафиксирована молекулярная реакция, позволяющая микробам в кишечнике влиять на скорость старения клеток.
Процесс старения контролируется разными факторами
По словам ученых, в рамках нового исследования они сконцентрировали свое внимание на людях с одинаковым генетическим происхождением, проживающими на разных континентах.
Именно это позволило отделить влияние ДНК от воздействия окружающей среды.
С заявлением по этому поводу выступил Майкл Снайдер — профессор генетики Стэнфордского университета:
Так, исследователи пришли к выводу, что жители Южной Азии имеют более высокое влияние патогенов.
Что касается европейцев, то они могли похвастаться микробным разнообразием кишечника.
И все же также был обнаружен более высокий уровень метаболитов, которые связывают с сердечно-сосудистыми болезнями.
