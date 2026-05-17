Происхождение человека влияет на его старение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Происхождение человека влияет на его старение

Процесс старения контролируется разными факторами
Читати українською
Источник:  IFLScience

Ученые из Стэнфордского университета решили подробно проанализировать и исследовать связь между генетикой и окружающей средой. Они пришли к выводу, что места происхождения и проживания людей влияют не только на общий процесс их старения, но и на риск заболеваний.

Главные тезисы

  • Удалось выявить ранее невиданную связь между геномом теломеразы и специфическим составом бактерий кишечника.
  • Также зафиксирована молекулярная реакция, позволяющая микробам в кишечнике влиять на скорость старения клеток.

Процесс старения контролируется разными факторами

По словам ученых, в рамках нового исследования они сконцентрировали свое внимание на людях с одинаковым генетическим происхождением, проживающими на разных континентах.

Именно это позволило отделить влияние ДНК от воздействия окружающей среды.

С заявлением по этому поводу выступил Майкл Снайдер — профессор генетики Стэнфордского университета:

Это позволяет нам увидеть, какие свойства, например метаболиты (промежуточные или конечные продукты обмена веществ — ред.) и микробы, коррелируют с этнической принадлежностью, а какие — с географией обитания.

Так, исследователи пришли к выводу, что жители Южной Азии имеют более высокое влияние патогенов.

Что касается европейцев, то они могли похвастаться микробным разнообразием кишечника.

И все же также был обнаружен более высокий уровень метаболитов, которые связывают с сердечно-сосудистыми болезнями.

Восточные азиатцы, живущие за пределами Азии, были биологически старше тех, кто не покидал родной континент. Для европейцев изменение имело противоположный эффект.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые заметили загадочное поведение птиц в присутствии женщин
Странное поведение птиц поразило ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга
Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как существенно улучшить качество сна — ученые дали простой совет
Авокадо поможет вам улучшить сон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?