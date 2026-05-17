Происхождение человека влияет на его старение

Ученые из Стэнфордского университета решили подробно проанализировать и исследовать связь между генетикой и окружающей средой. Они пришли к выводу, что места происхождения и проживания людей влияют не только на общий процесс их старения, но и на риск заболеваний.

Процесс старения контролируется разными факторами

По словам ученых, в рамках нового исследования они сконцентрировали свое внимание на людях с одинаковым генетическим происхождением, проживающими на разных континентах.

Именно это позволило отделить влияние ДНК от воздействия окружающей среды.

С заявлением по этому поводу выступил Майкл Снайдер — профессор генетики Стэнфордского университета:

Это позволяет нам увидеть, какие свойства, например метаболиты (промежуточные или конечные продукты обмена веществ — ред.) и микробы, коррелируют с этнической принадлежностью, а какие — с географией обитания.

Так, исследователи пришли к выводу, что жители Южной Азии имеют более высокое влияние патогенов.

Что касается европейцев, то они могли похвастаться микробным разнообразием кишечника.

И все же также был обнаружен более высокий уровень метаболитов, которые связывают с сердечно-сосудистыми болезнями.