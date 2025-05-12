Походження життя на Землі. Науковці кинули виклик гіпотезі "формозної реакції"

Нове відкриття вчених може пролити світло на еволюцію життя на Землі, воно по суті кидає виклик 160-річній теорії походження життя.

Науковці засумнівалися у гіпотезі "формозної реакції"

Одна з давніх теорій серед хіміків свідчить, що рибоза, цукор, який утворює структурну основу РНК, виник спонтанно в результаті хімічного процесу, але нові дослідження заперечують цю ідею.

Проте у новому дослідженні, опублікованому в Chem, вчені з Scripps Research і Технологічного інституту Джорджії ставлять під сумнів обґрунтованість гіпотези "формозної реакції".

Ця гіпотеза передбачає, що прості молекули формальдегіду реагували в умовах ранньої Землі, утворюючи рибозу. Але нові результати показують ключове обмеження: у контрольованих експериментальних умовах реакція формози не дає лінійних цукрів, таких як рибоза. Натомість вона переважно продукує розгалужені структури цукрів, які несумісні з утворенням РНК.

У підсумку підкреслюється, що ці результати не тільки змінюють загальне розуміння того, як могли виникнути основні молекули життя, а й пропонують ідеї, що можуть вплинути на синтетичну біологію та стратегії виробництва біопалива.

Як зазначив автор дослідження, професор хімії в Scripps Research Раманарайянан Крішнамурті, концепція реакції формози як пребіотичного джерела рибози потребує серйозного перегляду. Поширити

Хоча м'які умови реакції дослідження не змогли створити лінійні цукри, необхідні для пояснення походження РНК, методи можуть бути корисні для біопаливної промисловості, де розгалужені цукри є бажаним товаром.

Наша робота може бути корисною для виробництва біопалива, оскільки ми виявили, що за м'якших умов ми можемо більш чисто виробляти розгалужені цукри, які можна використовувати для зеленого палива.

Це не обов'язково кінець досліджень походження життя за допомогою реакції формози, але дослідники сподіваються підштовхнути інші напрямки мислення, додали у виданні.