Происхождение жизни на Земле. Ученые бросили вызов гипотезе "формозной реакции"

Новое открытие ученых может пролить свет на эволюцию жизни на Земле, оно по сути бросает вызов 160-летней теории происхождения жизни.

Ученые усомнились в гипотезе "формозной реакции"

Одна из древних теорий среди химиков свидетельствует, что рибоза, сахар, образующий структурную основу РНК, возник спонтанно в результате химического процесса, но новые исследования отрицают эту идею.

Однако в новом исследовании, опубликованном в Chem, ученые из Scripps Research и Технологического института Джорджии подвергают сомнению обоснованность гипотезы "формозной реакции".

Эта гипотеза предполагает, что простые молекулы формальдегида реагировали в условиях ранней Земли, образуя рибозу. Но новые результаты показывают ключевое ограничение: в контролируемых экспериментальных условиях реакция формоз не дает линейных сахаров, таких как рибоза. В свою очередь, она преимущественно продуцирует разветвленные структуры сахаров, которые несовместимы с образованием РНК.

В итоге подчеркивается, что эти результаты не только изменяют общее понимание того, как могли возникнуть основные молекулы жизни, но предлагают идеи, которые могут повлиять на синтетическую биологию и стратегии производства биотоплива.

Как отметил автор исследования, профессор химии в Scripps Research Раманарайянан Кришнамурте, концепция реакции формозы как пребиотического источника рибозы нуждается в серьезном пересмотре. Поделиться

Хотя мягкие условия реакции исследования не смогли создать линейные сахара, необходимые для объяснения происхождения РНК, методы могут быть полезны биотопливной промышленности, где разветвленные сахара являются желаемым товаром.

Наша работа может быть полезна для производства биотоплива, поскольку мы обнаружили, что при более мягких условиях мы можем более чисто производить разветвленные сахара, которые можно использовать для зеленого топлива.

Это не обязательно конец исследований происхождения жизни посредством реакции формозы, но исследователи надеются подтолкнуть другие направления мышления, добавили в издании.