Пожежа на складі збройової компанії у Пардубіце пов'язана з терактом — спецслужби Чехії

Рада державної безпеки Чехії ввечері 20 березня зібралася на екстрене засідання через пожежу на складі збройової компанії LPP Holding у місті Пардубіце, що сталася вранці.
Головні тези:
- Пожежа на складі збройової компанії в Пардубіце може бути результатом теракту, пов'язаного з терористичною діяльністю.
- Група «Фракція землетрусів» взяла на себе відповідальність за інцидент, назвавши завод «епіцентром ізраїльської зброї в Європі».
Пожежа у Пардубіце може бути терактом
Спецслужби розглядають подію як навмисний підпал, пов'язаний із терористичною діяльністю.
Інформація про те, що пожежа могла бути навмисно вчинена у зв'язку з конфліктом у Газі, є дуже серйозною. Триває інтенсивне розслідування, і міністр вирішує все з силами безпеки. Існує ймовірний зв'язок із терористичним актом, - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.
Він додав, що внаслідок інциденту постраждалих немає, проте завдано значних збитків майну.
Президент Чехії Петр Павел закликав дочекатися висновків компетентних органів і утриматися від спекуляцій.
Компанія LPP Holding відома, зокрема, виробництвом безпілотників Divoká svině («Дикий кабан»), на які збирає кошти чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina).
