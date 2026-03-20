Пожежа на складі збройової компанії у Пардубіце пов'язана з терактом — спецслужби Чехії
Категорія
Події
Дата публікації

пожежа
Джерело:  Укрінформ

Рада державної безпеки Чехії ввечері 20 березня зібралася на екстрене засідання через пожежу на складі збройової компанії LPP Holding у місті Пардубіце, що сталася вранці.

Головні тези:

  • Пожежа на складі збройової компанії в Пардубіце може бути результатом теракту, пов'язаного з терористичною діяльністю.
  • Група «Фракція землетрусів» взяла на себе відповідальність за інцидент, назвавши завод «епіцентром ізраїльської зброї в Європі».

Пожежа у Пардубіце може бути терактом

Спецслужби розглядають подію як навмисний підпал, пов'язаний із терористичною діяльністю.

Відповідальність за інцидент взяла група «Фракція землетрусів», яка позиціонує себе захисником інтересів палестинців. У своїй заяві радикальні активісти назвали завод «епіцентром ізраїльської зброї в Європі» через плани компанії співпрацювати з ізраїльською Elbit Systems.

Пожежа у Пардубіце

Інформація про те, що пожежа могла бути навмисно вчинена у зв'язку з конфліктом у Газі, є дуже серйозною. Триває інтенсивне розслідування, і міністр вирішує все з силами безпеки. Існує ймовірний зв'язок із терористичним актом, - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.

Він додав, що внаслідок інциденту постраждалих немає, проте завдано значних збитків майну.

Представники поліції заявили на пресконференції, що наразі опрацьовують чотири версії події.

Президент Чехії Петр Павел закликав дочекатися висновків компетентних органів і утриматися від спекуляцій.

Компанія LPP Holding відома, зокрема, виробництвом безпілотників Divoká svině («Дикий кабан»), на які збирає кошти чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina).

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?