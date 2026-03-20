Пожежа на складі збройової компанії у Пардубіце пов'язана з терактом — спецслужби Чехії

Спецслужби розглядають подію як навмисний підпал, пов'язаний із терористичною діяльністю.

Відповідальність за інцидент взяла група «Фракція землетрусів», яка позиціонує себе захисником інтересів палестинців. У своїй заяві радикальні активісти назвали завод «епіцентром ізраїльської зброї в Європі» через плани компанії співпрацювати з ізраїльською Elbit Systems.

Інформація про те, що пожежа могла бути навмисно вчинена у зв'язку з конфліктом у Газі, є дуже серйозною. Триває інтенсивне розслідування, і міністр вирішує все з силами безпеки. Існує ймовірний зв'язок із терористичним актом, - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.