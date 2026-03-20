Пожар на складе оружейной компании в Пардубице связан с терактом — спецслужбы Чехии

Совет государственной безопасности Чехии вечером 20 марта собрался на экстренное заседание из-за пожара на складе оружейной компании LPP Holding в Пардубице, который произошел утром.
Главные тезисы
- Пожар на складе оружейной компании LPP Holding в Пардубице может быть результатом теракта, связанного с террористической деятельностью.
- Группа “Фракция землетрусов” взяла на себя ответственность за инцидент, связанный с заводом LPP Holding, называя его 'эпицентром израильского оружия в Европе'.
Пожар в Пардубице может быть теракт
Спецслужбы рассматривают событие как умышленный поджог, связанный с террористической деятельностью.
Информация о том, что пожар мог быть умышленно совершен в связи с конфликтом в Газе, очень серьезна. Продолжается интенсивное расследование, и министр все решает с силами безопасности. Существует вероятная связь с террористическим актом, заявил журналистам министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.
Он добавил, что в результате инцидента пострадавших нет, однако нанесен значительный ущерб имуществу.
Президент Чехии Петр Павел призвал дождаться выводов компетентных органов и воздержаться от спекуляций.
Компания LPP Holding известна, в частности, производством беспилотников Divoká svine («Дик кабан»), на которые собирает средства чешская инициатива «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina).
