Пожар на складе оружейной компании в Пардубице связан с терактом — спецслужбы Чехии

Спецслужбы рассматривают событие как умышленный поджог, связанный с террористической деятельностью.

Ответственность за инцидент взяла группа «Фракция землетрусов», позиционирующая себя защитником интересов палестинцев. В своем заявлении радикальные активисты назвали завод «эпицентром израильского оружия в Европе» из-за планов компании сотрудничать с израильской Elbit Systems.

Информация о том, что пожар мог быть умышленно совершен в связи с конфликтом в Газе, очень серьезна. Продолжается интенсивное расследование, и министр все решает с силами безопасности. Существует вероятная связь с террористическим актом, заявил журналистам министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.