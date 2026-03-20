Пожар на складе оружейной компании в Пардубице связан с терактом — спецслужбы Чехии
Пожар на складе оружейной компании в Пардубице связан с терактом — спецслужбы Чехии

Источник:  Укринформ

Совет государственной безопасности Чехии вечером 20 марта собрался на экстренное заседание из-за пожара на складе оружейной компании LPP Holding в Пардубице, который произошел утром.

Главные тезисы

  • Пожар на складе оружейной компании LPP Holding в Пардубице может быть результатом теракта, связанного с террористической деятельностью.
  • Группа “Фракция землетрусов” взяла на себя ответственность за инцидент, связанный с заводом LPP Holding, называя его 'эпицентром израильского оружия в Европе'.

Пожар в Пардубице может быть теракт

Спецслужбы рассматривают событие как умышленный поджог, связанный с террористической деятельностью.

Ответственность за инцидент взяла группа «Фракция землетрусов», позиционирующая себя защитником интересов палестинцев. В своем заявлении радикальные активисты назвали завод «эпицентром израильского оружия в Европе» из-за планов компании сотрудничать с израильской Elbit Systems.

Пожар в Пардубице

Информация о том, что пожар мог быть умышленно совершен в связи с конфликтом в Газе, очень серьезна. Продолжается интенсивное расследование, и министр все решает с силами безопасности. Существует вероятная связь с террористическим актом, заявил журналистам министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Он добавил, что в результате инцидента пострадавших нет, однако нанесен значительный ущерб имуществу.

Представители полиции заявили на пресс-конференции, что в настоящее время прорабатывают четыре версии происшествия.

Президент Чехии Петр Павел призвал дождаться выводов компетентных органов и воздержаться от спекуляций.

Компания LPP Holding известна, в частности, производством беспилотников Divoká svine («Дик кабан»), на которые собирает средства чешская инициатива «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina).

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

