Правоохранители задержали четырех агентов РФ — поджигали авто и энергообъекты

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех российских агентов, которые готовили и совершали поджоги в разных регионах Украины.

Правоохранители задержали четырех поджигателей

Как установило расследование, заказы рашистов выполняли местные жители, которые согласились работать на врага в обмен на деньги. Впрочем, вместо обещанной «оплаты» из России ее приспешники получили подозрение и перспективу пожизненного заключения.

Так, в Кировоградской области задержан 17-летний агент ФСБ, который вербовал сообщников для совершения поджогов военных авто и генераторов аварийного питания на энергообъектах области. Поделиться

По материалам дела, следующей задачей фигуранта была подготовка к теракту на территории региона. Для этого он должен был забрать из тайника тротил для дальнейшего снаряжения самодельного взрывного устройства.

Сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» у тайника, из которого он должен был забрать взрывчатку.

В Черкасской области разоблачен еще один фигурант, куривший объекты регионального филиала Укрзализныци. Среди его целей были релейные и аккумуляторные шкафы, которые обеспечивают питание железнодорожных линий.

Таким образом, злоумышленник пытался повредить освещение переездов и постов, а также средств регулирования движения на магистральных путях. Поделиться

В Запорожье подозрение получили двое местных жителей в возрасте 20 и 21 год, которые подожгли служебный пикап командира одного из подразделений, воюющих на южном фронте.

Установлено, что они пытались уничтожить несколько военных внедорожников, которые находились на ремонте в местной СТО после боев на Запорожском направлении.

Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.