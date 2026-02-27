Правоохранители задержали четырех агентов РФ — поджигали авто и энергообъекты

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех российских агентов, которые готовили и совершали поджоги в разных регионах Украины.
Главные тезисы
- Четверо российских агентов задержаны в Украине за поджог автомобилей и энергообъектов, стремясь повредить жизненно важную инфраструктуру и армию Украины.
- Расследование показало, что поджоги совершались по заказам российских заказчиков, привлекавших местных жителей для выполнения преступлений.
Правоохранители задержали четырех поджигателей
Как установило расследование, заказы рашистов выполняли местные жители, которые согласились работать на врага в обмен на деньги. Впрочем, вместо обещанной «оплаты» из России ее приспешники получили подозрение и перспективу пожизненного заключения.
По материалам дела, следующей задачей фигуранта была подготовка к теракту на территории региона. Для этого он должен был забрать из тайника тротил для дальнейшего снаряжения самодельного взрывного устройства.
Сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» у тайника, из которого он должен был забрать взрывчатку.
В Черкасской области разоблачен еще один фигурант, куривший объекты регионального филиала Укрзализныци. Среди его целей были релейные и аккумуляторные шкафы, которые обеспечивают питание железнодорожных линий.
В Запорожье подозрение получили двое местных жителей в возрасте 20 и 21 год, которые подожгли служебный пикап командира одного из подразделений, воюющих на южном фронте.
Установлено, что они пытались уничтожить несколько военных внедорожников, которые находились на ремонте в местной СТО после боев на Запорожском направлении.
Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
