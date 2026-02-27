Правоохранители задержали четырех агентов РФ — поджигали авто и энергообъекты
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали четырех агентов РФ — поджигали авто и энергообъекты

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех российских агентов, которые готовили и совершали поджоги в разных регионах Украины.

Главные тезисы

  • Четверо российских агентов задержаны в Украине за поджог автомобилей и энергообъектов, стремясь повредить жизненно важную инфраструктуру и армию Украины.
  • Расследование показало, что поджоги совершались по заказам российских заказчиков, привлекавших местных жителей для выполнения преступлений.

Правоохранители задержали четырех поджигателей

Как установило расследование, заказы рашистов выполняли местные жители, которые согласились работать на врага в обмен на деньги. Впрочем, вместо обещанной «оплаты» из России ее приспешники получили подозрение и перспективу пожизненного заключения.

Так, в Кировоградской области задержан 17-летний агент ФСБ, который вербовал сообщников для совершения поджогов военных авто и генераторов аварийного питания на энергообъектах области.

По материалам дела, следующей задачей фигуранта была подготовка к теракту на территории региона. Для этого он должен был забрать из тайника тротил для дальнейшего снаряжения самодельного взрывного устройства.

Сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» у тайника, из которого он должен был забрать взрывчатку.

В Черкасской области разоблачен еще один фигурант, куривший объекты регионального филиала Укрзализныци. Среди его целей были релейные и аккумуляторные шкафы, которые обеспечивают питание железнодорожных линий.

Таким образом, злоумышленник пытался повредить освещение переездов и постов, а также средств регулирования движения на магистральных путях.

В Запорожье подозрение получили двое местных жителей в возрасте 20 и 21 год, которые подожгли служебный пикап командира одного из подразделений, воюющих на южном фронте.

Установлено, что они пытались уничтожить несколько военных внедорожников, которые находились на ремонте в местной СТО после боев на Запорожском направлении.

Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовил обстрел трех областей Украины — СБУ разоблачила корректировщика РФ
СБУ
корректировщик
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизировала попытки вербовки украинцев "под чужим флагом" — предупреждение СБУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ — готовила теракты в Харькове
СБУ
агентка ФСБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?