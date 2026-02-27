Правоохоронці затримали чотирьох агентів РФ — підпалювали авто та енергооб'єкти

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох російських агентів, які готували та вчиняли підпали у різних регіонах України.
Як встановило розслідування, замовлення рашистів виконували місцеві жителі, які погодилися працювати на ворога в обмін на гроші. Втім, замість обіцяної «оплати» з рф її поплічники отримали підозру та перспективу довічного ув’язнення.
За матеріалами справи, наступним завданням фігуранта була підготовка до теракту на території регіону. Для цього він мав забрати зі схрону тротил для подальшого спорядження саморобного вибухового пристрою.
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» біля схованки, з якої він мав забрати вибухівку.
На Черкащині викрито ще одного фігуранта, що палив об’єкти регіональної філії Укрзалізниці. Серед його «цілей» були релейні та акумуляторні шафи, які забезпечують живлення залізничних ліній.
У Запоріжжі підозру отримали двоє місцевих мешканців віком 20 та 21 рік, які підпалили службовий пікап командира одного з підрозділів, який воює на південному фронті.
Встановлено, що вони намагалися знищити ще декілька військових позашляховиків, які перебували на ремонті в місцевій СТО після боїв на Запорізькому напрямку.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
