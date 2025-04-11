ППО для України. Зеленський звернувся з Кривого Рогу до країн-партнерок
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО для України. Зеленський звернувся з Кривого Рогу до країн-партнерок

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна терміново потребує додаткових десять одиниць зенітних ракетних комплексів Patriot. Це допоможе ефективніше захищатись від балістичних загроз.

Головні тези:

  • Україна потребує додаткових десять одиниць зенітних ракетних комплексів Patriot для ефективного захисту від балістичних загроз.
  • Президент Зеленський звернувся до країн-партнерок з Кривого Рогу щодо посилення протиповітряної оборони та отримання ППО для України.
  • Росія, яка є єдиною причиною повномасштабної війни проти України, атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Зеленський звернувся до країн-партнерок щодо ППО для України

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення для учасників засідання "Рамштайн".

Як нагадав Зеленський, сьогодні, 11 квітня, виповнюється рівно місяць відтоді, як Російська Федерація відхилила пропозицію Вашингтона щодо повного й безумовного припинення вогню. Відповідний крок Москви зробив абсолютно зрозумілим те, що країна-терористка Росія є єдиною причиною повномасштабної війни проти України.

Він додав, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не матиме волі реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру.

Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги — через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза — це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський нагадав, що лише нещодавно Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка вбила 19 людей. Серед загиблих — дев'ятеро дітей.

Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи — означає втрачені життя.

У Росії вважають це своєю перевагою — можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність — їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot — вільний світ їх має.

Нагадаємо, 4 квітня російські терористи запустили проти Кривого Рогу балістику, внаслідок чого загинули 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Зеленський того ж дня засудив обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.

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