ППО для України. Зеленський звернувся з Кривого Рогу до країн-партнерок

Україна терміново потребує додаткових десять одиниць зенітних ракетних комплексів Patriot. Це допоможе ефективніше захищатись від балістичних загроз.
Головні тези:
- Україна потребує додаткових десять одиниць зенітних ракетних комплексів Patriot для ефективного захисту від балістичних загроз.
- Президент Зеленський звернувся до країн-партнерок з Кривого Рогу щодо посилення протиповітряної оборони та отримання ППО для України.
- Росія, яка є єдиною причиною повномасштабної війни проти України, атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей.
Зеленський звернувся до країн-партнерок щодо ППО для України
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення для учасників засідання "Рамштайн".
Він додав, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не матиме волі реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру.
Зеленський нагадав, що лише нещодавно Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка вбила 19 людей. Серед загиблих — дев'ятеро дітей.
Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи — означає втрачені життя.
У Росії вважають це своєю перевагою — можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність — їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot — вільний світ їх має.
Нагадаємо, 4 квітня російські терористи запустили проти Кривого Рогу балістику, внаслідок чого загинули 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Зеленський того ж дня засудив обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.
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