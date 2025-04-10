Зеленський оприлюднив нове відео допиту китайського полоненого

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео частини допиту китайського полоненого і заявив, що залучення громадян Китаю до війни на боці Росії - це не поодинокі випадки, а системна російська робота.
Головні тези:
- Зеленський оприлюднив відео допиту китайського полоненого, який розкриває деталі вербування громадян Китаю на війну проти України.
- Росія системно вербує громадян Китаю на війну, що свідчить про системну російську роботу.
- Служба безпеки України вживає процесуальні дії з полоненими для вивчення участі інших осіб у діях Росії проти України.
Росія системно вербує громадян Китаю на війну проти України — Зеленський
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Він наголосив, що потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну.
Також Президент оприлюднив відео частини допиту полоненого громадянина Китаю. На відео полонений, зокрема, розповідає про те, як потрапив у полон, з якою зброєю воював, хто ним командував.
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