Зеленський оприлюднив нове відео допиту китайського полоненого

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео частини допиту китайського полоненого і заявив, що залучення громадян Китаю до війни на боці Росії - це не поодинокі випадки, а системна російська робота.

Росія системно вербує громадян Китаю на війну проти України — Зеленський

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими (двома громадянами Китаю — ред.), які були захоплені нещодавно на Донеччині. Також вивчається вся інформація щодо участі інших таких осіб у діях Росії проти України. Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну.

Також Президент оприлюднив відео частини допиту полоненого громадянина Китаю. На відео полонений, зокрема, розповідає про те, як потрапив у полон, з якою зброєю воював, хто ним командував.