Китайські найманці в армії РФ. У Пекіні цинічно відреагували на заяву Зеленського

Китай нібито не бере участі в бойових діях і хоче мирного врегулювання у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь.

У Китаї відхрестилися від своїх громадян, що воюють на боці РФ

Таким чином у Китаї відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, що проти України на її території воюють 155 громадян КНР, однак їх може бути набагато більше.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого невідомо про понад 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського, воюють на боці армії РФ проти України.

Про це на брифінгу заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь.

Коментуючи питання журналіста щодо присутності такої кількості громадян КНР на війні в Україні, він сказав, що мені йому "немає чим поділитися".

Речник китайського МЗС також підкреслив, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України — "об'єктивна та справедлива", й наголосив, що його країна не є "ні творцем української кризи, ні зацікавленою стороною".

Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті. Поширити

За його словами, уряд КНР завжди закликав своїх громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів і уникати участі у них у будь-якій формі.

Зокрема, утримуватися від участі у військових діях на будь-якій стороні. Ми радимо зацікавленим сторонам правильно і тверезо розуміти роль Китаю, і не публікувати безвідповідальні коментарі.

9 квітня президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами казав, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.