Китайские наемники в армии РФ. В Пекине цинично отреагировали на заявление Зеленского

Китай якобы не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В Китае открестились от своих граждан, воюющих на стороне РФ

Таким образом, в Китае отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть гораздо больше.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего неизвестно о более чем 155 китайских гражданах, которые, по утверждению президента Владимира Зеленского, воюют на стороне армии РФ против Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.

Комментируя вопрос журналиста о присутствии такого количества граждан КНР на войне в Украине, он сказал, что мне ему "нечем поделиться".

Представитель китайского МИД также подчеркнул, что позиция Пекина относительно войны РФ против Украины — "объективная и справедливая", и подчеркнул, что его страна не является "ни создателем украинского кризиса, ни заинтересованной стороной".

Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая относительно украинского кризиса является объективной и справедливой. Мы стремимся содействовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу. Поделиться

По его словам, правительство КНР всегда призвало своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и избегать участия в них в любой форме.

В частности, воздерживаться от участия военных действий на любой стороне. Мы советуем заинтересованным сторонам правильно и трезво понимать роль Китая и не публиковать безответственные комментарии.

9 апреля президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами говорил, что в российской армии воюет не менее 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам.