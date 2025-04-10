Зеленский обнародовал новое видео допроса китайского пленного
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обнародовал новое видео допроса китайского пленного

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский обнародовал видео части допроса китайского пленника и заявил, что привлечение граждан Китая к войне на стороне России – это не единичные случаи, а системная российская работа.

Главные тезисы

  • Россия системно вербует граждан Китая на войну против Украины, свидетельствуя о системной работе страны.
  • Служба безопасности Украины расследует участие граждан Китая в действиях России против Украины.
  • Президент Зеленский призывает принять меры для предотвращения возможностей России увлекать другие страны в войну.

Россия системно вербует граждан Китая на войну против Украины — Зеленский

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Служба безопасности Украины осуществляет необходимые процессуальные действия с пленными (двумя гражданами Китая — ред.), которые были захвачены недавно в Донецкой области. Также изучается вся информация об участии других лиц в действиях России против Украины. Очевидно, что это не редкие случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну.

Также Президент обнародовал видео части допроса пленника Китая. На видео пленник рассказывает о том, как попал в плен, с каким оружием воевал, кто им командовал.

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