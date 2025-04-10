Зеленский обнародовал новое видео допроса китайского пленного

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео части допроса китайского пленника и заявил, что привлечение граждан Китая к войне на стороне России – это не единичные случаи, а системная российская работа.
Главные тезисы
- Россия системно вербует граждан Китая на войну против Украины, свидетельствуя о системной работе страны.
- Служба безопасности Украины расследует участие граждан Китая в действиях России против Украины.
- Президент Зеленский призывает принять меры для предотвращения возможностей России увлекать другие страны в войну.
Россия системно вербует граждан Китая на войну против Украины — Зеленский
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну.
Также Президент обнародовал видео части допроса пленника Китая. На видео пленник рассказывает о том, как попал в плен, с каким оружием воевал, кто им командовал.
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