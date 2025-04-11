ПВО для Украины. Зеленский обратился из Кривого Рога к странам-партнерам

Украина срочно нуждается в дополнительных десяти единицах зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет более эффективно защищаться от баллистических угроз.

Зеленский обратился к странам-партнерам насчет ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение для участников заседания "Рамштайна".

Как напомнил Зеленский, сегодня, 11 апреля, исполняется ровно месяц с тех пор, как Российская Федерация отклонила предложение Вашингтона о полном и безусловном прекращении огня. Соответствующий шаг Москвы сделал совершенно понятным, что страна-террористка Россия является единственной причиной полномасштабной войны против Украины. Поделиться

Он добавил, что без силы, которая будет направлена против РФ, у Кремля не будет свободы реализовать какие-либо реалистические и эффективные предложения по миру.

Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги — из-за беспилотников или российских ракет. Самая опасная угроза — баллистические ракеты. Когда возникает баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский напомнил, что только недавно Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, убившей 19 человек. Среди погибших — девять детей.

Президент отметил, что именно Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз и добавил, что Украина вынуждена перемещать существующие у нее системы для временной защиты разных городов. В то же время выход из строя хотя бы одной системы означает потерянные жизни.

В России считают это своим преимуществом возможностью быть террористическим государством. И мы должны унести эту способность — их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Я прошу вас сосредоточиться, прежде всего, на противовоздушной обороне для Украины. Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot — свободный мир их имеет.

Напомним, 4 апреля российские террористы запустили против Кривого Рога баллистику, в результате чего погибли 20 человек, среди которых девять детей. Зеленский в тот же день осудил обстрел, отметив необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.