ПВО для Украины. Зеленский обратился из Кривого Рога к странам-партнерам
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО для Украины. Зеленский обратился из Кривого Рога к странам-партнерам

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украина срочно нуждается в дополнительных десяти единицах зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет более эффективно защищаться от баллистических угроз.

Главные тезисы

  • Зеленский обратился к странам-партнерам с просьбой о дополнительных системах ПВО для более эффективной защиты Украины от баллистических угроз.
  • Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, унесшей жизни множества невинных людей, что подчеркивает неотложную необходимость укрепления противовоздушной обороны страны.
  • Недостаток систем Patriot привел к вынужденной переброски уже имеющихся у Украины зенитных ракетных комплексов для обеспечения временной защиты других городов.

Зеленский обратился к странам-партнерам насчет ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение для участников заседания "Рамштайна".

Как напомнил Зеленский, сегодня, 11 апреля, исполняется ровно месяц с тех пор, как Российская Федерация отклонила предложение Вашингтона о полном и безусловном прекращении огня. Соответствующий шаг Москвы сделал совершенно понятным, что страна-террористка Россия является единственной причиной полномасштабной войны против Украины.

Он добавил, что без силы, которая будет направлена против РФ, у Кремля не будет свободы реализовать какие-либо реалистические и эффективные предложения по миру.

Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги — из-за беспилотников или российских ракет. Самая опасная угроза — баллистические ракеты. Когда возникает баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский напомнил, что только недавно Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, убившей 19 человек. Среди погибших — девять детей.

Президент отметил, что именно Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз и добавил, что Украина вынуждена перемещать существующие у нее системы для временной защиты разных городов. В то же время выход из строя хотя бы одной системы означает потерянные жизни.

В России считают это своим преимуществом возможностью быть террористическим государством. И мы должны унести эту способность — их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Я прошу вас сосредоточиться, прежде всего, на противовоздушной обороне для Украины. Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot — свободный мир их имеет.

Напомним, 4 апреля российские террористы запустили против Кривого Рога баллистику, в результате чего погибли 20 человек, среди которых девять детей. Зеленский в тот же день осудил обстрел, отметив необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.

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