ПВО для Украины. Зеленский обратился из Кривого Рога к странам-партнерам

Украина срочно нуждается в дополнительных десяти единицах зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет более эффективно защищаться от баллистических угроз.
Главные тезисы
- Зеленский обратился к странам-партнерам с просьбой о дополнительных системах ПВО для более эффективной защиты Украины от баллистических угроз.
- Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, унесшей жизни множества невинных людей, что подчеркивает неотложную необходимость укрепления противовоздушной обороны страны.
- Недостаток систем Patriot привел к вынужденной переброски уже имеющихся у Украины зенитных ракетных комплексов для обеспечения временной защиты других городов.
Зеленский обратился к странам-партнерам насчет ПВО для Украины
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение для участников заседания "Рамштайна".
Он добавил, что без силы, которая будет направлена против РФ, у Кремля не будет свободы реализовать какие-либо реалистические и эффективные предложения по миру.
Зеленский напомнил, что только недавно Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, убившей 19 человек. Среди погибших — девять детей.
Президент отметил, что именно Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз и добавил, что Украина вынуждена перемещать существующие у нее системы для временной защиты разных городов. В то же время выход из строя хотя бы одной системы означает потерянные жизни.
В России считают это своим преимуществом возможностью быть террористическим государством. И мы должны унести эту способность — их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Я прошу вас сосредоточиться, прежде всего, на противовоздушной обороне для Украины. Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot — свободный мир их имеет.
Напомним, 4 апреля российские террористы запустили против Кривого Рога баллистику, в результате чего погибли 20 человек, среди которых девять детей. Зеленский в тот же день осудил обстрел, отметив необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.
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