ППО Миколаївщини збила російську ракету Х-59

Українська протиповітряна оборона в Миколаївській області 22 січня знищила ворожу ракету, яку російська армія запустила з винищувача Су-34.

ПС півдня України ліквідували КАР Х-59

Силами протиповітряної оборони сьогодні вдень знищено російську ракету в Миколаївській області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у заяві. Поширити

Ракету знищено в Миколаївській області. Унаслідок падіння її уламків виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.

Також військові уточнили, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. Інформації про постраждалих не надходило.

Ракетні обстріли населених пунктів України

Російська армія 22 січня вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер".

Також російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері понеділка, 22 січня. Загинув чоловік.

Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка.

Внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приміщення магазину. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки.