ПВО Николаевщины сбило российскую ракету Х-59
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Николаевщины сбило российскую ракету Х-59

Силы обороны юга Украины
Ракета
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Украинская противовоздушная оборона в Николаевской области 22 января уничтожила вражескую ракету, запущенную российской армией из истребителя Су-34.

ПС юга Украины ликвидировали КАР Х-59

Силами противовоздушной обороны сегодня днем уничтожена российская ракета в Николаевской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Во время воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российским истребителем Су-34 была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59, – говорится в заявлении.

Ракета уничтожена в Николаевской области. В результате падения ее обломков возник пожар перекрытия неэксплуатируемого здания.

Также военные уточнили, что огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ракетные обстрелы населенных пунктов Украины

Российская армия 22 января ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Также российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области вечером понедельника, 22 января. Погиб мужчина.

Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине.

В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль. Также поврежден многоквартирный жилой дом и помещение магазина. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия.

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