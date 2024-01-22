ПВО Николаевщины сбило российскую ракету Х-59

Украинская противовоздушная оборона в Николаевской области 22 января уничтожила вражескую ракету, запущенную российской армией из истребителя Су-34.
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Силами противовоздушной обороны сегодня днем уничтожена российская ракета в Николаевской области.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Ракета уничтожена в Николаевской области. В результате падения ее обломков возник пожар перекрытия неэксплуатируемого здания.
Также военные уточнили, что огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Ракетные обстрелы населенных пунктов Украины
Российская армия 22 января ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".
Также российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области вечером понедельника, 22 января. Погиб мужчина.
Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине.
В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль. Также поврежден многоквартирный жилой дом и помещение магазина. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия.
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