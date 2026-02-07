ППО оприлюднила відео бойової роботи на заході України

Протиповітряна оборона оприлюднила відео бойової роботи підрозділів під час російської атаки у ніч на 7 лютого.
Головні тези:
- ППО оприлюднила відео бойової роботи під час російської атаки на західному напрямку України.
- Повітряне командування “Захід” розповіло про удар РФ по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури з використанням крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.
ППО показала бойову роботу у ніч проти 7 лютого
Повітряне командування "Захід" оприлюднило відповідне відео.
Зазначається, що РФ завдала удару по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури в західному регіоні країни, застосувавши крилаті ракети повітряного і морського базування та ударні безпілотні літальні апарати.
У ніч на 7 лютого російські військові запустили по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-