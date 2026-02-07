ППО оприлюднила відео бойової роботи на заході України
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО оприлюднила відео бойової роботи на заході України

ППО
Read in English
Джерело:  online.ua

Протиповітряна оборона оприлюднила відео бойової роботи підрозділів під час російської атаки у ніч на 7 лютого.

Головні тези:

  • ППО оприлюднила відео бойової роботи під час російської атаки на західному напрямку України.
  • Повітряне командування “Захід” розповіло про удар РФ по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури з використанням крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.

ППО показала бойову роботу у ніч проти 7 лютого

Повітряне командування "Захід" оприлюднило відповідне відео.

Зазначається, що РФ завдала удару по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури в західному регіоні країни, застосувавши крилаті ракети повітряного і морського базування та ударні безпілотні літальні апарати.

Уточнюється, що підрозділи цього командування знищили 24 крилаті ракети типу "Калібр", Х-101 та 65 ударних БпЛА типу "Shahed".

У ніч на 7 лютого російські військові запустили по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО звітує про ліквідацію 88 цілей під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 156 дронів під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 24 ракети і 382 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?