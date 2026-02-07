ПВО обнародовало видео боевой работы на западе Украины

Противовоздушная оборона обнародовала видео боевой работы подразделений во время российской атаки в ночь на 7 февраля.

ПВО показало боевую работу в ночь на 7 февраля

Воздушное командование "Запад" обнародовало соответствующее видео.

Отмечается, что РФ ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры в западном регионе страны, применив крылатые ракеты воздушного и морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

Уточняется, что подразделения этого командования уничтожили 24 крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и 65 ударных БпЛА типа "Shahed". Поделиться

В ночь на 7 февраля российские военные запустили по Украине более 400 дронов и около 40 ракет.