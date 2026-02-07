ПВО обнародовало видео боевой работы на западе Украины

Противовоздушная оборона обнародовала видео боевой работы подразделений во время российской атаки в ночь на 7 февраля.
Главные тезисы
- ПВО обнародовало видео боевой работы подразделений во время российской атаки на западе Украины.
- Российская атака включала удар по объектам критической энергетической инфраструктуры с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.
ПВО показало боевую работу в ночь на 7 февраля
Воздушное командование "Запад" обнародовало соответствующее видео.
Отмечается, что РФ ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры в западном регионе страны, применив крылатые ракеты воздушного и морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
В ночь на 7 февраля российские военные запустили по Украине более 400 дронов и около 40 ракет.
