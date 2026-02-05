ПВО Украины обезвредила 156 дронов во время ночной атаки РФ
ПВО Украины обезвредила 156 дронов во время ночной атаки РФ

Российские войска в ночь на 5 февраля атаковали территорию Украины баллистическими ракетами и ударными дронами. Большинство враждебных целей ликвидировали силы ПВО.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку 156 дронов РФ из Крыма и других территорий.
  • Силы ПВО ликвидировали большинство враждебных целей, применяя различные средства обороны.
  • Баллистические ракеты и ударные дроны направлялись по различным направлениям, но были успешно перехвачены и обезврежены.

ПВО отчиталось о боевой работе в ночь на 5 февраля

По данным Воздушных сил, в ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Отчет ПВО

Дроны летели по направлениям Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Донецка, около 110 из них были "Шахедами".

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При этом, по предварительным данным, по состоянию на 08:00, силами ПВО сбиты или подавлены 156 вражеских беспилотников.

Также зафиксировано попадание баллистики и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых БПЛА россиян в 7 местах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности.

