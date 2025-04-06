ППО України збила 15 ракет та 466 дронів РФ протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України збила 15 ракет та 466 дронів РФ протягом тижня

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили оборони України протягом тижня, з 31 березня по 6 квітня, збили 15 російських ракет та 466 безпілотників різних типів, випущених російськими загарбниками по території України.

Головні тези:

  • Українські сили оборони збили 15 російських ракет та 466 безпілотників за тиждень з 31 березня по 6 квітня.
  • Повітряні сили України знищили крилаті ракети, балістичну ракету та безпілотники різних типів, завдяки ефективній протиповітряній обороні.
  • Авіація українських Повітряних сил здійснила понад 100 літаковильотів, включаючи авіаційні удари по ворожих позиціях.

Сили оборони України звітували про збиті повітряні цілі РФ за тиждень

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Протиповітряна оборона Cил оборони знищила, зокрема:

  • шість крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

  • шість крилатих ракет «Калібр»;

  • одну балістичну ракету «Іскандер-М»;

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 257 ударних БПЛА типу Shahed;

  • 106 розвідувальних БПЛА;

  • 103 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж тижня здійснила близько 100 літаковильотів, зокрема, понад 50 – на винищувальне авіаційне прикриття, близько 30 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Унаслідок цього уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки ворога.

Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили 944 бойові вильоти, зокрема, 837 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА та 107 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 64 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 4 квітня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 51 дрон під час нової атаки Росії
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 13 ракет та 40 дронів під час масованої атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО знищили 13 ракет та 40 дронів під час масованої атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?