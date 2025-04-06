ППО України збила 15 ракет та 466 дронів РФ протягом тижня

Сили оборони України протягом тижня, з 31 березня по 6 квітня, збили 15 російських ракет та 466 безпілотників різних типів, випущених російськими загарбниками по території України.

Сили оборони України звітували про збиті повітряні цілі РФ за тиждень

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Протиповітряна оборона Cил оборони знищила, зокрема:

шість крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

шість крилатих ракет «Калібр»;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

257 ударних БПЛА типу Shahed;

106 розвідувальних БПЛА;

103 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж тижня здійснила близько 100 літаковильотів, зокрема, понад 50 – на винищувальне авіаційне прикриття, близько 30 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Унаслідок цього уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки ворога.