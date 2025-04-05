Сили ППО знищили 51 дрон під час нової атаки Росії

Протягом ночі 5 квітня 2025 року російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
- Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Новий повітряний напад росіян розпочався о 21:00 4 квітня із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Цього разу під удари ворога потрапили Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.
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