Сили ППО знищили 51 дрон під час нової атаки Росії

Протягом ночі 5 квітня 2025 року російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Новий повітряний напад росіян розпочався о 21:00 4 квітня із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Цього разу під удари ворога потрапили Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.