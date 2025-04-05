Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ЗСУ викрив брехню росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ЗСУ викрив брехню росіян

Генштаб ЗСУ
Генштаб відреагував на нову брехню Росії
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Генеральний штаб Збройних сил України назвав брехнею заяви Міноборони Росії, що нібито удар по Кривому Рогу був влучанням у "місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами". Насправді країна-агресорка вкотре атакувала цивільне населення.

Головні тези:

  • Російський удар по Кривому Рогу був спрямований на цивільне населення, а не на військові цілі.
  • У результаті ракетного удару загинули 19 людей, з них 9 дітей.

Генштаб відреагував на нову брехню Росії

Як зазначають українські військові, 4 квітня російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною.

Що важливо розуміти, вона розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин “високоточною” брехнею про влучання “в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами”. Заявляємо, що росія знову поширює неправдиву інформацію, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Цього разу під удар російської ракети потрапив житловий масив і дитячий майданчик.

Згідно з останніми даними, загинули 19 людей, 9 із них — діти.

Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях.

Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих… — йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

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