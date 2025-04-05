Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ЗСУ викрив брехню росіян

Генеральний штаб Збройних сил України назвав брехнею заяви Міноборони Росії, що нібито удар по Кривому Рогу був влучанням у "місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами". Насправді країна-агресорка вкотре атакувала цивільне населення.
Головні тези:
- Російський удар по Кривому Рогу був спрямований на цивільне населення, а не на військові цілі.
- У результаті ракетного удару загинули 19 людей, з них 9 дітей.
Генштаб відреагував на нову брехню Росії
Як зазначають українські військові, 4 квітня російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною.
Що важливо розуміти, вона розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.
Цього разу під удар російської ракети потрапив житловий масив і дитячий майданчик.
Згідно з останніми даними, загинули 19 людей, 9 із них — діти.
Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях.
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