Удар РФ по Кривому Рогу. Генштаб ЗСУ викрив брехню росіян

Генеральний штаб Збройних сил України назвав брехнею заяви Міноборони Росії, що нібито удар по Кривому Рогу був влучанням у "місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами". Насправді країна-агресорка вкотре атакувала цивільне населення.

Генштаб відреагував на нову брехню Росії

Як зазначають українські військові, 4 квітня російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною.

Що важливо розуміти, вона розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин “високоточною” брехнею про влучання “в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами”. Заявляємо, що росія знову поширює неправдиву інформацію, — наголошує Генштаб ЗСУ. Поширити

Цього разу під удар російської ракети потрапив житловий масив і дитячий майданчик.

Згідно з останніми даними, загинули 19 людей, 9 із них — діти.

Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях.